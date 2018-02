Giuliano je šokirao cijelu svoju obitelj kada je donio odluku o kojoj je dugo razmišljao. Nije bila šokirana samo supruga, već i sin! No, vrlo brzo zavladalo je oduševljenje...

Kada mu je prošle godine u život ušetala Nala, sve se u potpunosti promijenilo, povjerio nam je Giuliano. A Nala je umiljat psić koji je osvojio srca cijele obitelji Đanić. Ovih je dana sa svojim poznatim vlasnikom stala pred fotoobjektiv kako bi na taj način zajedno pomogli u izgradnji prijeko potrebnog azila za napuštene životinje u Splitu.

"Kad dođem doma s puta netko mi se veseli, ubit će me, ma pas je veliko veselje u kući. Ja sam ima cijeli život pse, ja volim ići u prirodu po brdima brati šparoge hodati, tako da sad ima su druga, u planinarenju", priča Giuliano. Umiljato stvorenje potpuno mu je promijenilo život. "I odmah smo kliknili ja i pas na prvu i odveo sam je doma - žena i mali su bili šokirani. Doduše, oni su mene nagovarali dugo vremena da uzmemo psa, a ja nikako da naletim na nekoga koji će mi odgovarati, pa smo htjeli i kupiti pa sve nešto nije to odluka za sedam dana, pas je obaveza i sve", otkriva poznati glazbenik. Što je još otkrio, pogledajte u prilogu IN magazina.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.