Nakon što su publici predstavili prvi singl "Tajna" u suradnji s Doris Dragović, Osmi putnik i Giuliano nastavljaju dalje. Hoće li se suradnja Giuliana i Osmog putnika nastaviti te kakve je ljubavne brodolome proživio u mladosti Giuliano je povjerio samo za In magazin.

Nakon što je Osmi putnik predvođen Giulianom predstavio singl "Tajna" u duetu s Doris Dragović, dojmovi ali i komentari obožavatelja, ostavili su sve bez teksta.



A nakon prve uspješnice s aktualnog albuma, publici su odlučili predstaviti novi singl "Nada" za koji su snimali spot. Pjesma bi mogla pozitivno iznenaditi sve ljubitelje spoja balade i žestokog zvuka.



"Pjesma je možda ne toliko koliko je Osmi putnik do sad radio, ali imamo tu Đuku koji je krenuo u smjeru da mu više pašu lagane pisme, tako da smo napravili laganu pismu i to je prvo šta smo izbacili. Ja mislim da će biti veliko iznenađenje, doduše oni su to čuli, album je izašao prije dva miseca ali sad će vidjet i vizualno.", govori Bojan Antolić Božo iz Osmog putnika.



"Filmska je redateljica - Nina Mimica i ozbiljna je to produkcija, nije šala, mi se tu kao sve zezamo sa strane ali zapravo nema zezancije, kad je snimanje to je bičem haha. Prava je rock balada, koja počinje lagano ali završi jako žestoko u full heavy metal bendu ali i simfonijski orkestar.", priča Giuliano.

Da se Giuliano može lako prilagoditi svim žanrovima dobro je poznato. A kada je već riječ u pjesmi o promašenim ljubavima, postavlja se pitanje, koliko o toj temi zna i iz vlastitog iskustva.



"Znaš kako se iskustvo stječe - s pokušajima i promašajima. Tako sam ti i ja, kako bi ti rekao, imao promašaja kao i svi drugi . Normalno, ja sam onda dobio dobitak ali nisam ga ja dobio nego su me odabrali. Šta je jako bitno. Ja mislim da 99 posto slučajeva je kad je nešto sretno i zadovoljno to je da su žene odabrale.", smatra Giuliano.



Zakoračili smo u novu godinu i planova je mnogo, priznaje nam Giuliano, a i Osmi putnik je odlučio kako je upravo 2022. njihova godina. Nadaju se da će uspjeti realizirati sve što su zamislili.



"Čim se pojavi mogućnost, kad korona malo popusti, a popustit će 100 posto, jer smo svi za to da bude što bolje, krećemo s koncertnom promocijom. Ova 2022. je veliki povratak Osmog putnika.", dodao je Bojan Antolić.



Ton: Giuliano, pjevač

"Čekam treći mjesec, čekam proljeće da se krene prvo nešto događat s toplinom i s vremenom da mi krenu šparoge rasti, da ih mogu ići brat s psom. Onda mi kreću i neke svirke, snimanje nekih spotova, dovršiti svoj materijal. Uglavnom to ti je onda već peti, šesti mjesec, kreće ljetna turneja i nitko sretniji od mene", govori Giuliano.



Pridružujemo se željama da svima 2022. bude onakva kakvom je i priželjkuju, a do tada nam ostaje "Nada" u singlu Osmog Putnika.

