Gianna Apostolski cijeli svoj život boji se visine. Upravo iz tog razloga za In magazin je odradila razgovor na 1228 metara nadmorske visine. Kako se Gianna suočava sa svojim strahom, je li uspjela prošetati Skywalkom te što ju je nagnalo da počne snimati svoj život u obliku vlogova, pogledajte u videu.

Splitska poduzetnica Gianna Apostolski sa strahom od visine bori se cijeli svoj život. Upravo iz tog razloga posjetili smo Park prirode Biokovo gdje se Gianna odlučila suočiti sa svojim strahom.

"Imam veliki strah od visine i to ne da se bojim voziti avionom ili gledati ovaj predivni pogled, ali kad me staviš na Skywalk neće biti dobro", rekla je na početku intervjua.



Suočavanje sa strahom najbolji je način da se straha i riješimo. Gianna je od najranijeg djetinjstva pokušavala upravo dobiti tu bitku, ali bezuspješno.



"Kad sam imala 13-14 godina onda sam se zaljubila u jednog trenera koji je trenira skok u vodu i to je bilo na bazenima. Ja sam se upisala sva puna sebe, ja ću to trenirati i kad je došlo vrijeme da pokažem svoje sposobnosti, moram priznati da sam 4 sata bila na 10 metri i bilo mi je jako neugodno što će taj frajer reći i tako nakon 4 sata sam uspjela skočiti, ali s drugim trenerom za ruku'', prisjetila se.



To je bilo prvo i zadnje iskustvo s visinom koje si je priuštila Gianna. No, mi smo željeli malo ubrzati proces prevladavanja straha i Giannu izazvali da prošeta nebeskom šetnicom.

''Ne mogu gledati dolje. Odvratan mi je osjećaj, ne znam zašto sam uopće pristala na ovo imat ću traume'', govorila je.



Malo po malo Gianna je držeći se za moju ruku ali i zaštitnu ogradu polako klizila nebeskom šetnicom, no stakleni pod nije željela pogledati, pa smo odlučili da treba skinuti sunčane naočale da vidimo jeli vara ili ne.

''Ajme isto mi je kao i na početku. Dobro mi je sad jer gledam u lijepu planinu pa mi je super, ali kad bih pogledala dolje bio bi mi isti osjećaj. Malo mi je lakše i ponosna sam na sebe ali dok ja to ne odradim onako kako baš treba, da prođem kao po modnoj pisti, da pogledam dolje i da sjednem. haha ovo je tek mali, mali početak prema velikom uspjehu", zaključila je.



Prva šetnja je bila za Giannu najstrašnija, dok je već iduća bila mnogo jednostavnija. Iako ne skida osmijeh s lica, poručuje, ovo je bio zadnji ovakav izlet.



" Hvala vam. Htjela bih se zahvalit IN magazinu, tebi, prebrodila sam strah i sad zapravo nije toliko strašno kad sam odradila to 5-6 puta čak sam i potrčala'', priča.



Ističe kako bi možda sve bilo jednostavnije da je uz nju bio dugogodišnji dečko Duje.



"Duje mi je inače oslonac i zaštitnik u životu tako da s njim je sve puno lakše, ali mislim da su ovo neke stvari koje ja moram sama prebroditi sa sobom i da mi tu nitko ne može pomoć niti olakšati osim mene i moje glave", zaključila je.



Uvijek spremna na na izazove Gianna otkriva da će uskoro krenuti snimati vlogove koje će objavljivati na društvenim mrežama i napominje kako će to biti spoj svega što čovjek želi pogledati.



"Svoje svakodnevnice, mojih putovanja, mojih prijatelja, imat ću razne goste iz svakakvih branši, bit će jako jako zabavno."



Poznavajući Giannu ne sumnjamo da će joj i ovo poći za rukom.

