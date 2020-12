Otkad je postao otac, oskarovac George Clooney je nakon četiri godine snimio novi film te otvoreno priznao koliko uživa i kako se snašao u ulozi ponosnog tate. Razgovor pogledajte u videu Ivane Nanut za IN magazin.

Za novu ulogu znanstvenika oboljelog od raka George Clooney pustio je bradu i smršavio više od 13 kilograma. U znanstvenofantastičnom trileru ''Ponoćno nebo" George je glavni glumac, ali i redatelj. Kako je za potrebe filma naglo smršavio, snimanje je u jednom trenutku zaustavljeno jer mu je dijagnosticirana upala gušterače. Holivudski se glumac tom ulogom vratio filmu nakon četiri godine pauze. Zasluženi odmor uzeo je kada je prije tri godine, zajedno sa suprugom, odvjetnicom Amal Alamuddin dobio blizance Ellu i Alexandera.

"Da, uzbudljivo je, znate? Uzbuđen sam što sam otac i zaista se zabavljam s ovo dvoje mališana", rekao je Clooney.



Iako je nekad davno bio svjetski zavodnik broj jedan, u svijetu Hollywooda poznat kao vječni neženja, zahvaljujući Amal i blizancima postao je uzoran otac i suprug. Priznao je kako mu je prije tri godine bilo teško balansirati između glumačkog posla i očinstva.

"Sretan sam što ima izvanrednu suprugu koja odrađuje dosta dojenja, radi dosta teškog dizanja. Ja sam dobar u mijenjanju pelena. Jako sam dobar, samo da znate. No većinom radite isto što i drugi. Ne spavate puno. Bio sam budan do četiri jutros, jer, znate, blizanci su pa jedan probudi drugog. I onda odu spavati i opet jedan probudi onog drugog, no sve je to uzbudljivo i zabavno", rekao je glumac.



U slučaju da oskarovcu slava tu i tamo udari u glavu, blizanci su tu da ga drže prizemljenim i podsjećaju da nije sve u životu baš tako glamurozno!

"To je smiješno zapravo. Išli smo neku nedavno na večeru i imao sam Alexa na svom ramenu prije nego smo otišli i dodao sam ga Amal pa sam otišli u auto. Spremali smo se otići i dok sam sjedio u autu shvatio sam da mi je bljucnuo na majicu", otkrio je Clooney.



I, naravno, tu je pitanje stalne medijske pozornosti, a ako su Ella i Alexander poput tate ili mame, prilično smo sigurni da će biti što god požele.

"To je škakljivo, naravno. Više sam zabrinut, ne trenutno sada, jer ne razumiju još, kada budu imali pet godina i krenuli u školu da će biti previše pozornosti usmjereno na njih. Morat ćemo s vremenom shvatiti kako se prilagoditi", istaknuo je glumac.

A sve su i glasnija šuškanja kako će poznati tata, zahvaljujući novom filmu, biti zasigurno nominiran za prestižnu nagradu Oscar.

