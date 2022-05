Na korak do finala još je jedan par morao napustiti natjecanje. Marko Petrić i Gabriela Pilić u sjećanju su nam ostavili fantastične plesove. Što sve stoji iza njih, zašto će Marko još neko vrijeme sanjati plesne korake i pokrete te čemu se nakon showa s iščekivanjem vraćaju, otkrili su Lani Samaržiji.

"Nisu se dojmovi slegli, definitivno nisu se slegli, još je puno turbulentnih emocija koje nas prožimaju. Da, baš dosta emotivno, treba nam par dana da to otpustimo i da možemo uživati u tom lijepom što se dogodilo. Kad radiš nešto tako iskrneo i do kraja i vežeš se, ne može ti biti svejedno ispao, ne ispao", priznali su Gabriela i Marko.



Došao je kraj i užurbanom tempu, napornim probama, ali i predivnim plesovima. Teško je uopće, kažu, objasniti kako to sve izgleda iza svjetala plesne pozornice.



"Ono što ljudi ne znaju, puno vremena gubimo na snimanje treninga, priloga, izjava, produkcijski je zahtjevan tjedan, probe ovog i onog. Svačeg", otkrila je Gabriela.

"Do koreografije, do onoga što ljudi gledaju, taj proces gdje svaki tjedan iz početka, iz nule to je stvarno nešto čemu ja skidam kapu mojoj mentorici, zbog toga što znam koliko je potrebno, jer živim s jednom mentoricom, koliko je potrebno truda i rada", zaključio je Marko.



Iza svakog od njih, koreografski, u potpunosti stoji Gabriela.



"Sve sama i ženske korake i muške korake, i koreografije.

Nekad dođe u trenutku kad si u trgovini, ili dok spavaš ili dok se tuširaš, ja sam se uglavnom pokušala pripremiti tjedan prije za emisiju", otkrila je Gabriela.



A Marko bi onda, šali se, svaki korak sanjao danima. Sada se ipak vraća sportovima koji su ga ranije ispunjavali - od trčanja i trekinga do borilačkih vještina. U plesnu dvoranu možda se, također, vrati, kaže, ali prvo slijedi: "Prvo čekam odmor, dolazi ljeto i ja se nadam da ću ga iskoristiti maksimalno, na suncu i upijanju D vitamina, a onda ćemo vidjeti. Čekaju me projekti u matičnom kazalištu Gavella", najavio je glumac.



A Gabi znanje, ali i ljepotu te čaroliju plesa nastavlja drugima dijeliti i dalje: "Vraćam se svojoj djeci, svojim parovima i ženama".

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.