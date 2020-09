Nevjerojatna zabava, talentirani kandidati, fantastične transformacije! Sigurno već znate, riječ je o popularnom showu ''Tvoje lice zvuči poznato“ ! Ove nedjelje slijedi nova doza zabave i fantastični nastupi osmero kandidata! Što nas sve čeka u showu otkrivaju voditelji Maja Šuput i Frano Ridjan!

Stara narodna kaže: strpljen, spašen. A ekipa našeg showa ''Tvoje lice zvuči poznato''itekako je jedva dočekala nastavak emitiranja.



''Osjećaj je fenomenalan, nikad nisam mislila da ću biti toliko sretna da idem raditi ovaj posao koji zaista nije moj posao nego je njegov posao, ja sam tu samo pridruženi član, ali ja se sad veselim kao da je moj posao i toliko mi je Frano falio, imam osjećaj kao da se znamo sto godina i baš sam sretna, sretna, sretna.

E to sam čekao da prizna, ustvari! Ja sam jedva čekao vidjeti ponovno Maju Šuput. Stvarno mi je to nedostajalo, moram priznati, nedjelje su mi bile prazne kako bez tebe, tako i bez malih i nešto većih ekrana. Bezveze, nedjelje su baš dosadne bez nas'', zaključili su voditelji Maja Šuput i Frano Ridjan.



A da se više ne dosađujete nedjeljama, zadužena je ova ekipa.



''Prije svega mislim da zabave kao takve općenito uvijek nedostaje. Znaš ono, ja sam baš taj lik koji dođe pred televizor prije, da ne bi slučajno propustila kako je voditeljica izašla na binu, haha. Tako da se ja jako veselim i kao gledatelj, a sada, naravno, i kao netko tko u tome sudjeluje'', priča Frano.



Nova uloga, novi zadaci, nove vještine. Možda nisu imali mnogo vremena za učiti jedno drugo, ali su si ipak dali truda usvojiti poneku novu vještinu.



''Kako ne ponavljati tekst dok je kandidat na bini, nego pjevati pjesme, Frano započne, ja se onda svaki put pitam kak je moguće da to znaš, kao da pjeva u svatovima, tako da kad treba izaći na binu je: tko ide sad?!? To su vještine kako ne biti koncentriran, a opet izaći i dati svoj puni sjaj.

Upravo ste saznali kako je Maja Šuput od pjevačice postala voditeljica: tko je sad na redu?!? Dame i gospodo, danas je s vama sljedeći natjecatelj! To su noviteti s njene strane, a s moje strane čak ponekad sam shvatio razliku između tonaliteta, ali samo ponekad'', govore voditelji.



Ova vesela ekipa u vaše će dnevne boravke ponovno ući već ove nedjelje, nadaju se da ih čekate spremni!



''Meni je sjajno biti u svačijem dnevnom boravku, i predivno je što imamo priliku to zajedno raditi, pogotovo što zabavni program je ono što ljudima treba dodati nešto lijepo na početku novog tjedna, pa smo se mi uistinu potrudili da to bude tako iz nedjelje u nedjelju, skroz do Božića...

Kako na početku, mi idemo na kraju?

Pa dobro, mi smo na početku novog tjedna, tehnički, znaš, nedjelja je najstresniji dan prije onog ponedjeljka koji ljudi ne mogu smisliti.

Ne, ne, nedjelja je najopušteniji dan, da se ljudi opuste prije najstresnijeg dana.

To je tebi jer ne radiš u ponedjeljak.

E pa radim petak i subotu! I nedjelju! Uglavnom, ja samo radim'', raspričali su se Maja i Frano.



Pa da ne bi bilo zabune, Maja nam je to demonstrirala na licu mjesta.



''Uglavnom, nećemo vas zamarati tolikim vokabularom, samo ste nam jako falili, sad kad vidim mikrofon je kao: ćao (*uzme mi mikrofon iz ruke)...

Stoga, dame i gospodo, pravo je zadovoljstvo biti kod vas doma već ovaj tjedan, stoga ne propustite naš veliki povratak.

U nedjelju, pa malo nešto poslije Dnevnika, odmah, zapravo budite već i za Dnevnik tamo da ne bi slučajno propustili da vidite u čemu ću ja izaći ovu nedjelju, a onda i sve ostalo, kanidati, žiri, Frajno i sve ostalo, haha, uglavnom, budite s nama, bok!'', poručila je Maja gledateljima.

