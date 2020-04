U njegovu ormaru nećete pronaći traperice skuplje od 300 kuna, ali novac mu nije žao potrošiti na prijatelje, tamburaše i dobru zabavu. Ovaj državni prvak u linđu ne vidi smisao brisanja posuđa, a komentare na društvenim mrežama zakonom bi zabranio. Što ga najčešće pitaju tete na tržnici te kako izgledaju govorne vježbe koje ima u malom prstu, pokazao nam je TV voditelj Frano Ridjan.

Iako u vaše domove putem malih ekrana ulazi već dugi niz godina, na velika vrata Nove TV ušao je prvo kao voditelj Supertalenta, a zatim i showa Tvoje lice zvuči poznato. Ovoga puta naći će se u nešto drugačijoj ulozi, pa će, umjesto da postavlja pitanja, na njih odgovarati.



"Kako se rješavaš treme? Mrzim ovo pitanje. Ne rješavam se treme, s njom živim od rođenja i otkad sam ušao u ovaj posao", priznao je Frano u startu.



"Na što ti nije žao potrošiti novac? Na prijatelje, na tamburaše i općenito ljude dobre volje i na dobru zabavu. I na poklone za druge, sebi ne volim kupiti ni traperice ako su skuplje od 300 kuna, onda mi se svi smiju, kao tko kupuje traperice jeftinije od 1237 kuna, na akciji. Ja pitam: gospođo, oprostite, šta su ne otporne na metke za te pare", našalio se.

Frano je otkrio ima li neku neostvarenu želju.

"Pa moram priznati da mi dobro ide, sve što sam maštao i što sam sanjao do sad u životu mi se i ostvarilo. Kad ja nešto zaželim, odmah mi se ostvari, tako da sam ja ustvari sretno dijete. Imam li neku želju? Imam! Da sve što jedem mi se ne prima, da ne moram gladovati prije svake sezone", zaključio je ipak.



Nadamo se da nije morao gladovati kako bi što bolje pristajao našoj Maji kojoj je, kako i sama Maja tvrdi, itekako bio od pomoći u novoj ulozi voditeljice. Uz bok iskusnom kolegi Igoru Mešinu, za kritike nema mjesta, a u Supertalentu je, prije nego je i sam postao dio njega, uživao i s one strane ekrana.



"Meni je to bilo totalno iskustvo, ja sam bio kao što kažu, kao Fata u šoping centru, sav sam bio oduševljen, sve me iznenadilo, ali je bilo zanimljivo gledati kako se pripremaju neki ljudi za nastupe, recimo naša Keti, svi su gledali u nju šta ta žena radi, te role idu na sve strane, ovaj je baca, diže, ona smireno, kao ja kad usisavam, nevjerojatno nešto", otkrio nam je Frano.



Kućanski poslovi mu nisu strani, sve dok ga ne zamolite da obriše suđe:

"Joj, to sam rekao sto puta, brisanje suđa, dakle čemu brisat suđe, ne znam", zaključio je.



A čini se da i na pitanje da nam otkrije jednu stvar o sebi koju ne znamo ima spreman odgovor.

"E da je jedna… Aha, državni prvak u linđu! Seljačina u Hrvatskoj, u inozemstvu umjetnik. Sitna razlika, ali bitna", našalio se.

Otkrio nam je i ima li on sam neki supertalent.

"Ja ga nemam, ali ima ga moja žena. Ja ne znam koliko ima sati u njezinom danu, šta ta sve može napravit dok ja još uvijek ležim polumrtav nakon što sam samo okupao klince, pokušao ih uspavati, nešto, ona je stigla oprati i suđe i oprati ribu i razgrnuti, ma čudo jedno. Tako da sam malo ljubomoran na gospođu Ridjan", priznao je Frano.



