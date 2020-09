Listu slavnih svjetskih zvijezda koje ovog ljeta uživaju na našoj obali upotpunili su Beyonce, koja je s obitelji krstarila Dalmacijom, i glumac Rami Malek koji na Braču uživa i kupa se opušteno kao da nije slavni oskarovac. Glumac i šarmer Frano Lasić u 66. godini ponovno će postati otac, a bivši premijer i političar Zlatko Mateša prekinuo je desetgodišnju romansu. Nove Top minute i showbizz trenutke koji su obilježili tjedan donosi naš Davor Garić.

Slavna Beyonce ponovno je pohodila ljepote naše obale. U društvu supruga Jay Z-ja i djece krstarila je na luksuznoj jahti, a na Malim Bisagama proslavila je svoj 39. rođendan. Iako se pjevačica na odmoru dobro skrivala, fotografi su je ipak uhvatili na odlasku iz Hrvatske. Nakon što su napustili Lijepu Našu, osvanula je i fotografija s otočića Vrnike kod Korčule, gdje su pozirali s osobljem jednog restorana. Na kupanju na Braču uhvaćen je i oskarovac Rami Malek. S djevojkom Lucy Boynton tri je tjedna ljetovao u Sutivanu i ako je suditi prema fotografijama, osjećao se kao doma.

Luka Modrić proslavio je svoj 35. rođendan i fotografijom otkrio u čijem društvu.

"Slavim još jednu godinu u najboljem mogućem društvu. Hvala svima na lijepim željama", napisao je Luka i sve raznježio svojom posvećenošću obitelji. O uplovljavanju u bračnu luku možda još ne razmišljaju, no Snježana Mehun i Franz Schillinger žive kao da su u braku. Snage su udružili i u ljubavi i poslu i krstare najljepšim morem na svijetu.

"Franz i ja stvarno volimo iste stvari. A sad kad izgovorim krstarenja i putovanja da volimo, zvuči malo pertenciozno, ako tko to ne bi volio. Ali sve skupa kad čovjek to poveže, skupa sa poslom, možda se to nekom i ne bi svidjelo", izjavila je Snježana.

Glumica i sadašnja profesorica na jednom fakultetu u Kini Vitomira Lončar više nije Bucka, kako je glasio njezin nekadašnji nadimak. U sedmom je desetljeću zasukala rukave i smršavjela 14 kilograma.

"Samo gledaj što ti je u tanjuru, da li ima dovoljno svega bitnog što je potrebno organizmu i vježbanje. Bez vježbanja neeeema! Ne postoji ta varijanta, ono što čitam u novinama ''smršavite za 5 tjedana samo s prehranom'', nema tog, ja u to više ne vjerujem jer sad znam! Bez vježbanja nema niša a isto tako znam da nikad nije kasno", objasnila je Vitomira.

Nikad nije kasno za novu ljubav. Nakon 10 godina veze predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša prekinuo je romansu s 34 godine mlađom djevojkom Bojanom pa oboje kreću u nove ljubavne pobjede.

Severina je jedno od svojih prvih pojavljivanja u javnosti nakon što je preboljela COVID-19 zabljesnula u, kako kaže, jednom od mnogobrojnih odlazaka na sud. Vidno dobro raspoložena Seve je zračila pozitivnom energijom, iako je išla na sud, gdje vodi čak nekoliko sporova s ocem svojeg djeteta. Glumac Rade Šerbedžija drži se svih propisanih epidemioloških mjera. Iako je zbog godina u rizičnoj skupini, ne brine se.

"Nisam plašljivac, nisam kukavica, ako je dobijem - dobijem, ja ću je pobijediti, savladat ću je. Ako je ne savlada čovjek, ne savlada, ha!", izjavio je Rade.

Počela je škola, a klinci i klinceze pojurili su ponovno zagrliti svoje školske prijatelje, no epidemiološk mjere to ne dopuštaju. Maske i razmak obvezni su i za brojne školarce, a neki slavni roditelji to nisu dobro prihvatili.

Glasan je bio Alen Vitasović koji je na svojem FB profilu napisao: "Moja kći mora nositi sedam sati masku u školi. Slabo joj je, bez zraka. Netko će ovih dana na***ati jako".

Glumica Marijana Mikulić ima sinove Andriju i Ivana. S dvojicom školaraca u obitelji, za koje vrijede različita epidemiološka pravila, nije jednostavno.

"Ma ne znam šta bih rekla. S jedne strane postoji totalni neki strah i panika od svega do toga da im govorim na WC idite samo ako baš morate, napravite ovo, nosite ono, gel asepsolete, a s druge strane ne znam kako tako živjeti", zaključila je.

Šezdesetšestogodišnji glumac na glasu je kao pravi zavodnik, a njegov ljubavni život to i dokazuje. No mladost i energija kojom zrači ovaj šarmer jednostavno su neisrcpni. Franina supruga Milena u sedmom je mjesecu trudnoće, a par je u braku od 2015. godine.

Frano Lasić uskoro će ponovno postati otac. Iako svi znamo da su godine samo broj evo kratka Franina statistika. Tek mu je šezdeset i šest, njegova je supruga 30 godina mlađa od njega, to mu je četvrti brak, a onaj najkraći trajao je tek 21 dan.

