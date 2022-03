Franka Batelić gostovala je u rubrici In Magazina "Sasvim opušteno" gdje je s Josipom Pavičić razgovarala o plesu, suprugu, sinu i obitelji.

Pjevačica Franka Batelić, koja je trenutačno u žiriju ovogodišnjeg showa "Ples sa zvijezdama", gostovala je u rubrici In Magazina "Sasvim opušteno" gdje je s Josipom Pavičić razgovarala o plesu, ali i privatnom životu.

Franka je u showu "Ples sa zvijezdama" pobijedila 2009. godine s mentorom Istvanom Vargom pa joj je veliko zadovoljstvo sada biti članica žirija, a otkrila je i je li pravedna prema natjecateljima.

"Jesam, pravedna sam i moram reći da mi je velika čast biti dio ovog žirija. Zaljubila sam se u ples totalno i nepovratno u svojoj sezoni, tako da mi je ovo stvarno velika stvar i dajem se u to potpuno. Ne samo da sam pravedna, nego točno znam kako im je. Krenulo je tek pa se natjecateljski duh u kandidatima tek budi. Po meni je to najljepša emisija koju imamo na televiziji, mislim da u gledateljima budi pozitivu, sreću i veselje, a mislim da je to trenutno svima najpotrebnije i da je to ono što televizija treba dati gledateljima", kaže Franka.

Objasnila je i po kojem kriteriju daje ocjene.

"Najbolje znam kako je kandidatima kroz cijeli ovaj period, koliko je truda, sati u dvorani, koliki je stres pred izlaskom na podij, gdje više uopće ne znaš korake, jer ipak ti to nije nešto što ti je normalno i nešto što radiš svaki dan. Najviše ću ocjenjivati po emociji koju su prejeli, po napretku, koliko se trude, koliko rade i to stvarno ne možeš sakriti. To je nešto što mislim da i svaki gledatelj može prepoznati", smatra.

Franka je majka dvogodišnjeg sinčića Viktora i ne krije koliko uživa u majčinstvu.

"Majčinstvo je najljepša stvar u životu, svakog totalno promjeni i naučiš doslovno živjeti život iznova s tom jednom malom smiješnom osobicom pored sebe", kazala je pa je ispričala i kakve vrijednosti želi prenijeti sinu.

"Prvo želim da zna koliko je voljen i mora znat to prenijeti dalje, mora znat voljet. To je nešto što ga najviše želim naučit jer sam ja odrasla u ljubavi i u predivnoj obitelji i želim da i njemu bude jednako lijepo kao što je i meni bilo u životu", kaže.

A kome Viktor nalikuje?

"Na mene sliči, ali na tatu ima stopala, možda će biti dobar nogometaš. Šalim se, na tatu ima i upornost koja me nekad stvarno izludi, ali to je dobro. Ima stav, to je bitno. Karakter još ne znamo na koga je, svoj je skroz po tom pitanju", priča ponosna mama.

"Naučio me što je bitno", ističe kao najbolju stranu majčinstva.

Josipi je ispričala i kako provodi slobodne dane sa svoja dva mušketira.

"Imamo sreću da imamo super baku i didu, Vedranove roditelje koji su ovdje u Zagrebu, tako da volimo i s njima provoditi to vrijeme. Nekako najviše je to onda u užoj ili široj obitelji, pošto sam ja odrasla u jednoj glasnoj istarskoj obitelji to mi je važno, želim da Viktor bude okružen sa što više ljudi, da bude što bučnije, što glasnije i da se onda on mora izborit za sebe, to mi je super. Nekako se uvijek složimo da idemo negdje gdje će Viktoru bit lijepo, bilo to igraonica ili park. Zapravo drugdje ne idemo", kazala je kroz smijeh.

Potvrdila je i da su sinovi mamine maze

"Donedavno smo doslovno živjeli spojeni, stalno je htio biti blizu mene. I dalje spavao zajedno svi u krevetu tako da se neće skoro odvojit, sigurno", govori Franka.

Otkrila je i što najviše voli kod svojeg muža Vedrana Ćorluke.

"Od karakternih osobina najviše volim njegovu upornost, i to što je Viktor to naslijedio od njega mi je super. Mogla bih reći da je pomalo tvrdoglav, ali to je super, jer meni to ponekad fali. To je nešto što cijenim kod ljudi i drago mi je da sam uz njega na tome poradila i kod sebe", naglasila je.

A fizički?

"Oči, kosa… Ma sve!", govori zaljubljena pjevačica.

Franka je pričala i o svojoj obitelji, a otkrila je i još nepoznatih privatnih detalja. Cijeli intervju pogledajte u videu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Pogledajte kako izgledaju supruga i kći omiljenog Faruka Fazlinovića, osvanule su njihove rijetke fotografije +13

Sonja Kovač objavila fotke iz tropskog raja, no zbog mikro bikinija svi gledaju samo u nju: "Očaran sam tobom!" +26