Korona-kriza stigla je kao naručena za Franku i Vedrana Ćorluku, koji su prije šest mjeseci postali ponosni roditelji malenog Viktora. Da svijet nije stao, Vedran bi zasigurno propustio prve mjesece života svojeg sina, no ovako je imao priliku uživati u obiteljskoj idili i pomagati vrijednoj mami Franki, koja se ovih dana vratila u glazbeni studio. Prvi put nakon porođaja družila se upravo s našom ekipom i otkrila koliko ju je majčinstvo promijenilo, kako je provela dane u izolaciji te što priprema za povratatak na scenu.

Samo šest mjeseci nakon što joj je jedan maleni dječak okrenuo život naglavačke Franka Batelić vratila se u studio i vrijedno radi na novim pjesmama koje će još neko kratko vrijeme čuvati u tajnosti. No, jedno je sigurno, mikrofon definitivno zbog majčinstva neće okačiti o klin.

"I zbog korone i zbog bebača stvarno me dugo nije bilo u studiju, krenuli smo prije mjesec dana ponovno raditi na pjesmama, imamo dvije fenomenalne pjesme. Jedna od te dvije pjesme je totalni zaokret, tako da se moramo odvažiti na taj novi drugi korak. Vidjet ćemo, a jedna od njih je fenomenalna bombastična pjesma, to nam svima treba nakon korone", otkrila nam je Franka.

No i u doba korone život bez glazbe bio joj je potpuno nezamisliv pa je konačno uspjela nagovoriti brata Nikolu da svijetu pokaže svoj skriveni talent.

"Moj brat je supermega talentiran, ali on izbjegava bilo kakve televizije, bilo kakva javna iznošenja svog talenta tako da ga nism uspjela natjerati sve ove godine. Ali u nečem nam je pomogla izolacija, napokon je moj brat Nikola u javnosti. Svakako bih voljela da svira u mom bendu, to sam mu već i rekla i nadam se da ćemo imati prilike ovakve akustične obrade odsvirati", rekla nam je pjevačica.

Iako je korona mnogima ostavila gorak okus u ustima, ovoj mladoj obitelji pružila je neprocjenjive trenutke zajedništva.

"Ja sam oduševljena, Vedran odličan si tata! Nisam ni sumnjala da će se on snaći ali da nije bilo korone tko zna kad bi on vidio svog malog. Tako da je ovo nama donijelo super happy obiteljsku priču", priznala je Franka.

Dok gleda Vedrana kako se sjajno snalazi u ulozi oca, priznaje kako joj upravo tada najviše nedostaje njezin otac bez kojeg je ostala prije pet godina. A upravo je pjesmu "S tobom" posvetila njemu, a ne Vedranu kako su mnogi mislili.

"Svo vrijeme razmišljam koliko je moj tata bio fenomenalan i obožavao je djecu, tako da bi on bio najbolji nono na planeti. Naravno da mi je teško ali to je tako. Glavno da Viktor ima super tatu, da to je balans i tata i svi cijela obitelj", zaključila je.

Tek sad kad je postala majka još je više svjesna svega što su njezini roditelji napravili za nju, jer biti mama nešto je sto se riječima teško može opisati.

"Maravno da majčinstvo promjeni za 360 stupnjeva cijeli tvoj život i svi smo toga svjesni, ali nismo dok se to ne dogodi. Ono što se kod mene promijenilo je da ne mogu ništa planirati, a ja sam veliki planer, ali sve ide svojim toko. Kako Viktor kaže, tako ja sviram i sve ok", našalila se Franka.

Kao i svaku ponosnu majku uhvate je momenti kad bi najrađe cijelom svijetu pokazala koliko je Viktor presladak, no za sad njegovo lice ipak dobro čuva od javnosti.

"Ja sam za sada za to da želim zadržati tu privatnost svoga djeteta radi njega i nadam se da ću to uspjeti što duže održati", zaključila je Franka.

Nije tajna da Franka obožava putovat, te da će Viktor baš poput svojih roditelja imati brojne fotografije sa svih strana svijeta. Stoga jedva čeka da se otvore granice, te da se zaputi prema Moskvi kako bi obitelj ponovo bila na okupu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.