Franka Batelić ugostila nas je u svojem sunčanom Rapcu, gdje dane provodi sa sinčićem Viktorom, dok tata Vedran Ćorluka igra nogomet u Rusiji. Franka je ovih dana izbacila novi plesni videospot te pokazala da vizualno i glazbeno može stati uz bok najvećim svjetskim zvjezdama. Priznala nam je i da uživa u majčinstvu, a jedino što joj u životu nedostaje je malo sna. U Rabac vas vodi naš Davor Garić.

Bili smo u Rapcu, turista baš nema ali zato je tu najljepša Rapčanka Franka Batelić i saznali smo kako provodi trenutačno dane, uživa li u suncu i moru.

"Trenutno doma bebinjam, more sam vidjela dvaput i to dvaput s bebom. Isto smo se kupali tu na plaži do ali super, naravno, uživamo", otkrila nam je mlada mama Franka.

Ono što je najfriškije u njezinu životu je da je novi singl vani. Sve nas je rasplesao "Prvi osjećaj".

"Meni je ultra drago da su reakcije genijalne, vrhunske, više nego super. Ljudi plešu na pjesmu, šalju mi svoje videe. Ja sam prezadovoljna i presretna", priznala je Franka.

Spot svjetski izgleda, ona izgleda svjetski! Beyonce, Rihanna, Franka.

"Hahahaha... Wait until I get my breath. Šalim se. Hvala ti puno na divnim komplimentima. Potrudili smo se da to izgleda moderno, svjetski, malo odlučnije i hrabrije", ispričala je.

Pjesme su joj na vrhovima top ljestvica, osvaja nagrade, obiteljski je sretna sto na sat, izgleda k'o milijun dolara. Pitali smo se gdje joj je kraj?

"Vidi li netko ove podočnjake ovdje ispod od nespavanja? Prije smo se šalili da moram imati naočale jer ne vidim od sunca inače bi bila bez. Trenutno na polju spavanja nikako ne briljiram i na polju vremena sama za sebe, ali to mi trenutno ne treba. Uživam s malim tako da se nećemo tu žaliti. Sve stvarno ide, da pokucam negdje u drvo. Sve je super, sve ide svojim tokom", zaključila je Franka.

Eurovizija je ove godine otkazana, pa da Kedži malo stavimo soli na ranu, šta je proustio?

"Meni je stvarno žao što Kedžo ne ide. Jako ga cijenim kao umjetnika i kao prijatelja tako da mi je stvarno žao da neće to doživjeti, sada, ali tko zna, ja sam sigurna da će on vidjeti pozornicu Eurosonga jer to je zaista jedno nezaboravno i nemjerljivo iskustvo pozornice koje sam ja doživjela. I sada kada gledam na to sve nekako mi zaigra oko srca. Voljela bih naravno to ponoviti ja isto, pa možda budem. Hahaha, možda možemo zajedno", zaključila je sa smiješkom

Mnogi se pitaju kako je moguće da nekoliko mjeseci nakon porođaja Franka izgleda ovako dobro.

"Ha? Previše me hvališ. Baš sam rekla, ako imaš živo dijete kao što je Viktor, onda jako lako ti kilogrami isto idu dolje. Ja sam dva tjedna nakon što sam rodila imala nastup na Cesarici. To ne znam kako sam izvela. To je bio jedan adrenalin. Pitaj Boga kako sam izašla tamo na pozornicu ali sad sam spremna za dalje, za nove radne akcije", uzbuđeno je rekla.

A za kraj nam je otkrila i kakva je Franka kao majka.

"Franka kao majka? Pa zaigrana, brižna. Pa ne znam, dajem sve od sebe čovječe. Volimo ga najviše i mislim da je to jedino bitno. Sve drugo bit će kako bude", zaključila je simpatična Franka.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.