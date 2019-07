Franka Batelić na zagrebačkom je Zrinjevcu rasplesla obožavatelje. Njezin aktualni singl ''Ljubav, ništa više'' izabran je u finale izbora za hit godine Cesarica, a dobro raspoložena Franka otkrila nam je i što priprema za ponovni susret s Ritom Orom, s kojom će pozornicu uskoro dijeliti u Zadru.

„Zahvaljujem se svakome tko je glasao za moju pjesmu koja je sad hit“, rekla je sretna Franka, a osvrnula se i na svoju skorašnju suradnju s Ritom Orom s kojom će dijeliti pozornicu.

„Uopće ne mogu to vjerovati, ulovilo me totalno nespremnu, ali da, 30.8. u Zadru pripremamo spektakl. Još uvijek nismo sigurni idu li plesači sa mnom ili ne, ali i da ne idu to će svejedno sve skupa biti vrhunski. Plesno i nabrijano“, najavila je Franka.

Priznala je Franka i kako se nikad ne zna, pa bi joj se mogao „zalomiti“ i neki singl na engleskom jeziku kojim bi pokušala steći svjetsku slavu, no za sada snima samo na domaćem jeziku.

Što se tiče godišnjeg, ove godine će ga Franka provesti u Rapcu na stijenama, a ostatak ljetnih mjeseci provest će radno. Ipak, otkrila je i kako će si možda moći dozvoliti malo odmora od profesionalnih obveza u devetom mjesecu. Naime, Frankina će jesen također biti puna novih izazova jer ju očekuje predstavljanje dvije nove pjesme.

Na pitanje je li promijenila prezime nakon udaje Franka je diplomatski odgovorila kako ona nije ni Batelić ni Čorluka već – „samo Franka“.

