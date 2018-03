Brišu li naše zvijezde komentare i kritike na svojim društvenim mrežama? Kako kada... Evo što kažu o negativnim komentatorima.

Zvijezde smo upitali brišu li kritike i loše komentare na svojim društvenim mrežama te kako se nose s porukama hejtera. Odgovori su nas zaista iznenadili. Lana Jurčević mislila je da više nikad neće izaći iz kuće. Jadranka Kosor srčano se upušta u online borbu, a Nives Celzijus ne telrira kad joj spominju djecu.

"Ja sam se uvijek spremna suočiti s ljudima koji imenom i prezimenom nasrnu, pa čak i s onima koji su bezobrazni, koji kritiziraju, ako znam identitet onda sam spremna ući u borbu, u fajt žestoki. Dakle, braniti svoje argumente", kaže Jadranka Kosor.

Franka Batelić tvrdi da joj je teško izignorirati negativnosti. "I naravno da je teško to izignorirati. Pogotovo jer te svaki dan s nekakvih strana bombardiraju s negativnim vijestima i negativnim komantarima", priča Batelić.

"Danas je svatko dobio mogućnost da bude javna osoba, a ne znaju da kad si javna osoba to je nešto slično kao da si javni WC", smatra Enis Bešlagić. Kultura komentiranja na društvenim mrežama i internetskim portalima još je uvijek na izrazito niskom novou pa pljuvanja i degutantni komentari stižu uglavnom s anonimnih profila. "Ljudi koji imaju potrebu reći nešto loše, oni su puno glasniji, oni su puno agresivniji u tome, puno uporniji nego ljudi koji bi nešto lijepo htjeli reći", dodaje Lana Jurčević.

Baš poput vječnog hamletovskog pitanja "biti ili ne biti", danas je pitanje "obrisati negativne komentare ili ne".

"Kad dobijem neke degutantne komentare koji su toliko vulgarni da nisu preporučljivi ikome da to pročitaju, obično to obrišem", rekla je Žanamari Perčić. Pamela mu je poslala privatnu poruku, nakon čega joj se dotični hejter ispričao. Na negativne komentare ispod svojih fotografija često odgovori i Nives Celzijus. Na neke teme ne može ostati ravnodušna. "Zaista mrzim kada mi diraju djecu, ili kada preispituju moje majčinske kvalitete", rekla je Celzijus.

