Možda bi mnogi 2020. godinu rado prekrižili i zaboravili, ali za Filipa Zubčića započela je kao najbolja godina dosad. Njegova dominacija na svjetskim skijaškim stazama zbog korone je naglo zaustavljena, no mladi Kostelićev nasljednik tek se sprema pokoriti ih. Nama je otkrio sve svoje mane i vrline, detalje odnosa sa sestrom skijašicom te zašto je bilo kakva ozbiljna ljubav zasad na čekanju.

Filip Zubčić gotovo je preko noći postao novom hrvatskom skijaškom senzacijom. Krenuo je skijati povijesnu sezonu ostavljajući sve bez teksta, da bi ga korona zaustavila tik pred veliko finale Svjetskog kupa u veleslalomu. Ipak, nakon dugo čekanja medalja za treće mjesto u ukupnom poretku veleslaloma Svjetskog kupa, napokon je stigla u njegove ruke.



"Meni nije bila neka fora kaj nije bilo tog proglašenja iskreno jer to je stvarno lijepo, pogotovo kad je ta utrka na finalu i poslije bude to lijepo proglašenje i sve, ali nažalost ova korona nas je malo zeznula", priznao je.



Nakon kratkog fotosesiona za instagram i skromnog slavlja, Filip priznaje, za trofeje brinu roditelji.



"To si mama složi, ona drži medalje i pehare u dnevnom boravku. Pošto imamo doma toliko medalja koje smo osvajali kao klinci, tata ih je uvijek nosio oko vrata pa su oni slavili", otkrio nam je Filip.



Nakon osvojena tri postolja u veleslalomu i povijesne, prve pobjede u Svjetskom kupu u Japanu, glad za novim vrhovima sad je još veća.

"Zadovoljan sam ali ja sam uvijek gladan većih rezultata. Neću se sigurno zadovoljiti s tim, ok bio sam treći, sve sam napravio i imam pobjedu. Nego cilj mi je napravit još takvih sezona i boriti se za veće rezultate. Ja kad sam taj dan pobjedio pogledao sam tatu u cilju dolje i vidio koliko je on ponosan i sretan i baš sam si u tom trenutku razmišljao za ovo smo trenirali 20 i nešto godina, da imamo taj trenutak", priznao nam je Filip.



Koji nikako nije želio propustiti ni Ivica Kostelić, prateći ga na svakome koraku. Iako je ovaj put učenik čak nadmašio učitelja to jest "profesora u veleslalomu", obitelj Zubčić ima mnogo toga zajedničkog s Kostelićima. Filip i sestra Tamara odrasli su na skijama.



"Ona je mlađa od mene i ja sam je uvijek pokušavao gurati i tjerao sam je da radi više i kad je ona prestala skijat bio sam razočaran i tužan jer sam mislio da bi ona prije mogla doći do nekih dobrih rezultata nego ja jer je kao klinka bila jako dobra. Poštujem što je odlučila prestati jer studira, radi, nije se izgubila u životu nego gradi lijepu karijeru", zaključio je Filip.



A čak i na stazi baš poput Ivice i Janice, Filip je navijačima priredio spektakularan stres, jedva izbjegao nezgodu i postao viralni hit zbog reakcije.



"Nije to tak strašno izgledalo meni kao na televiziji ali kad sam vidio da sam četvrti u cilju sam još više pukao i on mi je bio idealan da se iskalim na nekom. Da sam ušao prvi u cilj ne bi ga fermao pola posto, ali sve skupa se skupilo pa sam neke ružne stvari izgovorio kaj se ne bi inače trebalo govoriti ali kaj je tu je, bilo je u žaru i bijesu", priznao nam je Filip.



No, zato je u karanteni došlo do ozljede, usred šišanja.



"Malo sam tu zarastao a nisu radili fizeri i kao idem se malo uredit i slučajno sam si tu ušku zarezao, tak da ispalo je smiješno na kraju", otkrio nam je skijaš.



U kuhinji se ipak snalazi gotovo dobro kao na skijalištu.



"Moja seka stvarno voli peći kolače pa smo stalno pekli, ne znam, mama mi je pomagala i kuhati, snalazili smo se", ispričao nam je.



A dok ne kuha i predano trenira, te uživa u kajtanju, Filip je priznaje da je samo razigrani 27-godišnjak čija je najveća mana nestrpljivost, a vrline upornost i dosljednost. Nekad radije bira partijanje do jutra, a nekada mirnu večer s prijateljima.



Iako fotografije njegove zavidne forme kojima se povremeno pohvali na instagramu priznaje, sada pogotovo, izazivaju pažnju nježnijeg spola, nažalost djevojke, ljubav je na čekanju.



"Što se tiče ozbiljnih cura nula bodova jer na skijanju smo jedno 200 dana godišnje, a kad dođem doma već imam toliko planova, idemo na more, idemo kajtat i nitko se nažalost još ne uklapa u tu moju priču.

Meni ako se cura svidi to je to ali ne možeš natuknice raditi kakva će ti cura bit, to dođe valjda", zaključio je.

Jednoj je curi ipak uspjelo osvojiti Filipovo srce - Riti.



"Kompletno je lud pas, vjerojatno na gazdu jer od malena sam je furao na Sljeme, svuda ide sa mnom, obožava se kupat, kad odemo na more po dva sata zna plivati. I ona je uživala sad najviše u karanteni jer je bila vani konstantno", ispričao nam je Filip.



A čim se otvore granice ovaj mladi talent grabi prema prvim snježnim vrhovima, jer sada je samo jedna želja važna.



"Postati svjetski prvak u veleslalomu", priznao nam je.



Sretno Filipe!