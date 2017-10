Filip Juričić susreo s problemom s kojim se mnogi susreću, no on je sve prijavio organima vlasti.

Filip Juričić ima ''moderne'' probleme. Stotine lažnih profila na društvenim mrežama, koje na ime poznatih osoba otvaraju pomahnitali obožavatelji ili oni s nečasnim namjerama, danas su, nažalost, uobičajena stvar. No glumcu Filipu Juričiću jedan je takav lažni profil počeo zadavati probleme, zbog kojih je odlučio cijeli slučaj povjeriti policiji. Naime, u njegovo ime, nepoznata osoba objavljuje neistinite informacije iz poslovnog i privatnog života. Zakon za takve postupke propisuje velike novčane kazne, čak i zatvor.

Filip se užurbano priprema za premijeru svoje nove predstave, no koncentraciju mu remeti pomahnitali obožavatelj. Naime, netko je otvorio lažni profil na ime poznatog glumca i doslovce mu ukrao identitet!

''Nemam Instagram i ne znam ga ni otvorit, a taj čovjek, dijete, žena ili tko već je, tko upravlja mojim identitetom njemu to jako dobro ide pa se uspio i raširiti i vidim da komunicira sa mojim prijateljima, koji mi kažu ''pa rekao sam ti na Inastagramu, odogvorio si mi, pogledao si mi...'' i to se sad sve češće i češće događa'', otkriva Filip Juričić.

Lažnih profila slavnih na društvenim mrežama ima k'o blata, no lako ih je prepoznati. Filipov kradljivac identiteta aktivan je i uvjerljiv na Instagramu pa je skupio više od 7000 pratitelja.

''Nema nijedna moja privatna fotografija, ali ima neke sa snimanja tako da se nekad pitam ''jel to netko tko mi je u krugu'', je li možda netko blizak'', sumnjičav je glumac.

''Nekad me malo i strah, nije me strah za mene nego mi je suludo to, netko se bavi time svakodnevno, to su stalno neke nove objave, sve što na internetu izađe on skine odmah tako da je taj profil pun fotografija, fotografija mog djeteta'', užasnut je Filip.

Ovakve radnje itekako krše zakon i osobu koja stoji iza ovog lažnog profila čekaju stroge kazne. Kradljivcu Filipova identiteta olakšala je činjenica da on nema vlastiti Instagram profil te ne koristi društvene mreže.

''Probao sam u policiji pitat, oni su mi rekli da moram donijet nekakve dokumente, onda ne znam kako... Ja inače imam problema u ovo moderno doba, kako sad dokument izvući iz telefona (smijeh)'', prepričava Filip koji očito nije opterećen modernim mogućnostima.

Procedura nalaže da osoba čiji je identitet ukraden na ovaj način mora prva intervenirati kod administratora konkretne društvene mreže, a u slučaju oglušivanja, na njihove zahtjeve reagira Agencija za zaštitu osobnih podataka.

I statistike ne slute na dobro. Naime, trend krađe identiteta i osobnih podataka u Hrvatskoj je u uzlaznoj putanji.

Umjesto na društvenim mrežama, u Filipov život, doduše onaj glumački, uskoro zavirite na premijeri njegove nove predstave Revizor u kazalištu Komedija.

