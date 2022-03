"Volim pjevati, ali drugi ne vole kad ja pjevam" - tako je glumac Filip Juričić opisao svoje glazbeno umijeće koje je pokazao snimivši pjesmu, i to u duetu s Vandom Winter. Komu je posvetio pjesmu i hoće li se nastaviti baviti pjevanjem, Filip je otkrio za In magazin.

Glumac Filip Juričić nije zapjevao za potrebe neke nove uloge, već je nakratko postao pjevač i snimio svoju prvu pjesmu, duet s Vandom Winter.



"Ja sam nju zvao, kako smo kolege u kazalištu, trebao mi je netko tko zna pjevati. Mora netko i pjevati u toj pjesmi, mi smo to snimili prije jedno pet ili šest godina", otkrio je Filip.



Pjesma "Istina" u desetak dana već je skupila preko 30 tisuća prgleda na Youtubeu.



"U tom biznisu sam novi, ali zato mi je zanimljivo pa stalno gledam, ali čini mi se to dobra brojka, onda malo uspoređujem druge pjesme koliko imaju", priznao je.



A ovu pjesmu napisao je Filipov prijatelj bez kojeg je ostao prije pet godina.



"On je rekao ajde ti to otpjevaj ja sam rekao kako ću ja, ja volim pjevati, ali nitko to baš ne voli slušati. Uvijek mi govore, daj ajde nemoj pjevati. Nemam ja kapaciteta za neko ozbiljnije pjevanje, ispjevavanja, ovako nešto malo kroz recitaciju, ali svi smo mi uzeli nekad dezodorans i malo si pjevali ispred ogledala", otrkio je Filip.

Upravo preminulom prijatelju Darku s kojim je bio jako vezan Filip je posvetio ovu pjesmu.



"Naravno da mi nevjerojatno nedostaje, neki ljudi ostanu nezamjenjivi", zaključio je.



A prijateljski odnos ovaj popularni glumac ima i sa svojim starijim sinom, petnaestogodišnjim Janom.



"Pa da, ali se zna tko je gazda, on. Super mi je s njim jer je tak stariji pa imamo zajedničke interese. Odemo zajedno skijati, gledamo utakmice zajedno, sve ono što ja volim raditi, voli i on", otkrio je Filip.



Tinejdžer Jan bi čini se mogao krenuti tatinim stopama.



"Sad ga je nešto pustila priča o tome mada kaže, daj malo opet negdje jer glumio je samnom u kazalištu, ali gdje da mu ja nađem? Ne mogu sebi naći posao, kamoli njemu. Bi on, zainteresiran je, ali sad je malo u fazi da mu sve ide na živce", kaže Filip.



Ni godine i iskustvo nisu pomogli jednom od naših najzaposlenijih glumaca da se riješi nekih svojih kako ih naziva loših osobina.



"Ja sam oko svega nažalost skeptičan i nikako da to popravim. Radim s psiholozima, vidovnjacima, ne znam s kim sve ne, ali zauvijek ću biti skeptičan. Uvijek imam strah i kad se nova predstava radi, uvijek zapadnem u tu jednu krizu, ali možda je to moje pogonsko gorivo jer od tog straha da to neće biti dobro i da ću se obrukati samo radim. Radim samo da se ne obrukam", priznao je.



Ovih dana intenzivno radi i na novoj predstavi koja će premijerno biti izvedena 8. travnja u kazalištu Komedija.



"Zove se "Ludnica tenorima". Tako jedan zabavan tekst, to su ovi feelgood komadi američki. Svaka proba mi je veselje i vjerujem da će predstava biti hit", najavio je Filip.



Ne sumnjamo kako će Filip oduševiti publiku i u novoj ulozi.

