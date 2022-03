U prekrasnoj Veneciji održava se jedan od najraskošnijih karnevala na svijetu. PR stručnjakinja Snježana Schillinger vodi nas na bal pod maskama, gdje su uzvanici prošetali unikatne srednjovjekovne kostime. Snježana je nedavno ozlijedila koljeno pa još uvijek hoda sa štakom, no to je nije spriječilo da uživa u karnevalu i zapleše.

Snježana i Franz Sotisnuli su se na još jednu nezaboravnu avanturu. Spektakularni venecijanski karneval ostavio ih je bez daha. Vrhunac je bio srednjovjekovni bal pod maskama.



''Teško je to opisati, mislim da će snimke bolje opisati nego što ja sad mogu riječima opisati, ali bilo je baš onako bajkovito, baš onako kako zamišljaš kako je izgledao bal prije 200, 300 godina'', priča Snježana Schillinger.



U tamošnjoj najluksuznijoj palači i s milijunima uloženima u produkciju, dobar provod nije mogao izostati. Show program trajao je čak 5 sati.



''To mi je bilo malo teško, iako je bila gurme hrana, bilo je sljedova nema pojma koliko, 6 ili 7, to je sve režirano, nije stihijski napravljeno, svaki dio je režiran, svi sudionici su glumci, neki su ii milanske scale, neki su operni pjevači'', priča Snježana.



Snježana je za bal pod maskama izabrala osebujan lik iz grčke mitologije, fatalnu Meduzu.



''Da, ja sam uzela inače masku od gospodina Marinkovića, kipara iz Zagreba koji je završio smjer venecijanske maske u Veneciji jer sam htjela nešto malo drugačije, zbog cijele moje kompleksne situacije s koljenom, nisam se odlučila za tradicionalni srdnjovjekovni kostim, imala sam Duchess haljinu, samo smo prilagodili masku, a onda je i Franz zaključio da će i on biti onako ziheraški u smokingu'', kaže.



Iako ova žena rijetko skida osmijeh s lica, nedavna situacija kada je na skijanju ozlijedila koljeno i komplikacije koje su uslijedile, nisu bile ugodne. Brojni izazovi i ovu neustrašivu junakinju katkad mogu slomiti.



''Pa naravno da me može slomiti, samo što sam ja tip osobe koja se rekupera, što bi rekli Dalmatinci, restartam, trudim se restartat vrlo brzo. Iskreno, kad mi se ovo dogodilo, reagirala sam nesmotreno i objavila sam to na Instagramu, ne znam šta sam u tom momentu mislila, ali naravno, svi su portai to prenjeli ''strašna nesreća, grozna nesreća'' tako da me zvala i mama i cijela familija i svi su se naljutili na mene, uključujući Franza zato što se to pretvorilo u nešto katastrofalno, što nije bio takav slučaj. U tom momentu, bila sam još covid pozitivna, tako da sam morala čekati operaciju dva tjedna, nisu me mogli taj tren operirat u Austriji kad se i dogodilo, sve je išao peh za pehom. Kad su mi rekli da sam covid pozitivna, ja inače ne padam tako često u depresiju, ja sam stvarno pala u depresiju, nisam jela, ni disala, ni govorila jedno tjedan dana, a jedno dva dana sam bila baš katastrofa u depri'', priznaje.



Brzo je izašla iz tmurne faze, a ne sumnjamo da je malo pomoglo i ovo fashion izdanje njezina neophodnog modnog dodatka.



''Moj Tin je napravio tako spektakularno, on je to od srca napravio kao i većinu stvari, kao što znaš, kao i za naše vjenčanje je radio kompletnu scenografiju, isto tako iz srca, jednostavno je i za karneval odlučio napraviti ovako neku karnevalsku štaku, već kad imam štaku i svi su me pitali,moram priznat, tko vam je uređivao štaku, tako da možda izbacimo i par štaka u kolekciji za ove koji skijaju...'', priča.



Snježana se sada baca na dovršavanje svoje nove kolekcije s novim idejama za atraktivne proljetno-ljetne modne kombinacije.

