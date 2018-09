Osamnaestero Farmera sinoć se oprostilo od civilizacije kako bi započeli svoju tromjesečnu avanturu u seoskoj izolaciji. Kako će se nositi s izazovima na imanju, ostaje nam vidjeti. No pred našim su kamerama otkrili svoje prednosti i slabosti, ali i planove kojima namjeravaju doći do pobjede.

Apokaliptična Farma dočekala je svoje stanare koji su puni elana krenuli u avanturu života. Svatko od njih, sa svojim adutom u rukavu planira doći do pobjede, a za neke je ovaj reality dugogodišnji san.

''Ja i moja obitelj od prve sezone pratimo Farmu i dok sam bio srednjoškolac smo se zezali da ću se prijavit i eto sad sam se prijavio'', rekao nam je 21-godišnji Jurica Belamarić iz Novog Zagreba koji je inače tehničar za računarstvo, bavi se fitnesom i veliki je zaljubljenik u sport.

Jurica Belamaric Farma (Foto: PR)

Ovaj 22-godišnji tehničar za računarstvo i veliki zaljubljenik u sport, s glavnom nagradom otvorio bi vlastiti fitness centar, a Farmu vidi kao dobro životno iskustvo.



''Očekujem dobru zabavu najviše, druženja, nova poznanstva, upoznavanje životinja na farmi'', njegova je želja.

Najviše će mu nedostajati mama i djevojka.



''S mamom živim, a s curom sam pola godine. Kako je ona reagirala kada si se prijavio? Na početku dobro, a onda kak sam prolazio te audicije bilo je napetije i evo sad do pozdrava je bilo malo emotivno, ali izdržat ćemo'', siguran je Jurica.



Jasminu iz Vinogradca će pak najteže pasti odvajanje od njegova kućnog ljubimca - lisice. 20-godišnjak pravi je farmer u duši i zaljubljenik u životinje koji ima poneku slabost.

Jasmin Kunisinac Farma (Foto: PR)

''Možda to što sam previše dobar, što previše volim izać u susret, pomoći mu, ali nikad se ne zna možda i pobjedim'', mišljenja je Jasmin Kunišinac.

Još jedan iskusni farmer, Matej Margarin, sasvim se slučajno pridružio ekipi.

Matej Margarin Farma (Foto: PR)

''Sa susjedom sam kalal drva i ona me snimala, trebala je imati neki video mene i prijavila me. Pošto ja imam svoju farmu i živimo kako se na farmi živi sad me zanimaju njihova pravila da vidim da li ću moć to izdržat.'', otkrio nam je Matej.

Kao svoje najveće adute navodi skrivene talente i tolerantan karakter.



''Tesar sam i znam dosta sa drvetom raditi, imam tu prednost koju neki kandidati ne znaju. Ja sam u prednosti što me nitko ne može razljutiti, nitko me do sada u životu nije mogao razljutit a s ljudima normalno komuniciram i sve, društven sam'', priča nam.



Baš kao i Anica, koja će svojom vedrom naravi pokušati održati dobru atmosferu na Farmi.

Anica Orehoci Farma (Foto: PR)

''Da budemo složni i da to odradimo što više sa veseljem i što manje s gorčinom i svađanjem'', Anici Orehoci to je najbitnije.

Ovoj privatnoj dadilji osim gusaka, od kojih gaji strah, natježe će pasti suživot sa 17 različitih karaktera.

''Tamo si okružen u tome i mislim da će mi to biti najteže, mislim da će nam svima tolerancija morati biti vrlo velika. Osim što mi je sin rekao da ako mi netko digne tlak, da odem pričat sa životinjama prošećem malo pa se vratim.'', smatra.

Đurđa Smoljanović Farma (Foto: PR)

A možda će joj najteže pasti Đurđin karakter, jer kako kaže za sebe, principijelna je osoba koja ne odstupa od svojih stavova, što najbolje zna njezin dečko. On se vrlo brzo morao naviknuti na činjenicu da Đurđu neće vidjeti tri mjeseca.''Zna da sam u nekim stvarima svojeglava i zna da i ako bi se on protivio da bih ja to po svome, ali uvijek ima razumjevanja prema meni i nekako voli da moje želje budu ispoštovane i podržava me'', hvali Đurđa Smoljanović svog dečka.

Život na Farmi za nju će biti veliki izazov, posebno zbog alergije na zelenilo. Možda im svima oko poslova na Farmi pomogne iskusna farmerica Štefica.

''Pa imam iskustva sa izviđačima gdje nas je bilo jako puno, tako da imam iskustva i sa djecom kudikamo mlađom, iako i ovo sve mogu biti moja djeca. Ponjet ću se nekome kao majka nekome kao prijateljica'', kaže Štefica Ključević Rožanković.

Stefica Rozankovic Farma (Foto: PR)

Jedino što ova ponosna baka neće tolerirati su laži.



''Laž me pogodi, izbaci iz takta, još kad me se gleda u oči i laže onda sam gotova'', objašnjava.

Pa ipak svatko od njih smatra da ima onaj ključan faktor za pobjedu.



''Znanje i upornost'', sigurna je Štefica.



''Upornost, to je ono što je kod mene pristuno, što god da sam do sad željela, neke ciljeve, na neki način sam ih i ostvarila. Uvijek mi je to uspjevalo pa nadam se da će i sad'', kaže Đurđa.



''Nisam osoba koja se boji ući u koštac sa bilo čime'', Aničino je mišljenje.

Farmeri pred za IN magazin otkrili svoje prednosti i nedostatke u borbi za pobjedu (Foto: Dnevnik.hr)

''Pa samo marljivost, trud, red, rad, ne svađat se prigovarat drugima'', Jasmin smatra za sebe.''Najviše neka staloženost, smirenost, psihička i fozička izdržljivost i dobri odnosi sa Farmerima'', kaže Jurica.''Mi u zagorju kažemo uzeti vile u ruke i na posao'', Matejeva je nit vodilja.

Pa naši Farmeri, posla zasigurno neće nedostajati, a pravi testovi tolerancije i izdržljivosti tek su pred vama.

