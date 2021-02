Fani Čapalija za IN magazin je ispričala kako je kratila vrijeme tijekom karantene zbog pandemije, je li u njezin život ušao netko poseban te što ju je naviše pogodilo prošle godine. Sve je otkrila Hrvoju Kroli.

O njezinoj bezvremenskoj ljepoti mnogi su pjevali u pjesmama u kojima je upravo ona imala glavne uloge. Naša jedna od najljepših misica ponovno je nakon više od godine dana povučenosti zbog situacije izazvane pandemijom - ukrala svu pozornost prisutnih na jednom splitskom eventu. Iako nam priznaje, druženja su joj nedostajala, ali ne i previše.



"Meni ipak nije bila velika promjena jer inače živim mirnije i budući da imam i psića, nekako sve to provodim u prirodi. Ove neke mjere nisu puno promijenile što se tiče mog života, ali da bih voljela da ne postoje, naravno da bih'', priča Fani.



Pozitivnom energijom i iskrenošću i dan-danas zrači kao i onog trenutka kada je stala na pozornicu i zadivila cijeli svijet. Kaže nam kroz osmijeh, jednostavno se nije imala potrebe mijenjati.



"Kako kaže pjesma - ostala si uvijek ista, i ja se nadam da je to tako. Ljudi su procijenili, oni koji znaju procijeniti, jer ja sam upala u to vrijeme kad se to cijenilo. Onda se to malo izgubilo posljednjih godina, ali možda se sad vraća baš zbog ove korone. Inače, kad ja ovako pričam o sebi, bude mi malo neugodno'', smije se Fani.



No nikako joj nije neugodno uvijek govoriti istinu. Kakva god ona bila, za Fani je pravilo da je to najbolji put - iako priznaje da ju je ponekad to i koštalo.



"To je dobro biti, posebno u privatnom životu, ali mislim u ovom drugom da bude minus. Iskoristi se i zloupotrijebi, nažalost. To je tako. Ali opet, čovjek ne može protiv sebe i dođe meni puno puta da kažem - e neću tako, nego ovako, ali ono tvoje prvo nadjača'', kaže Fani.



Medije je prošlog ljeta zainteresiralo to što se do sada tajnovita Fani napokon odlučila pridružiti društvenim mrežama. Kaže da je još u fazi prilagodbe, ali trenutačno u tome uživa, no na komentare pratitelja uvijek se raznježi.



"Navikla sam uživo jedan ili dva komentara, a tamo odjednom puno. I sad da je to uživo, bilo bi mi neugodno, ali svakome je lijepo kad te pohvali, pogotovo iskreno od srca. Normalno da mi je drago, ali mi je još malo čudno. To ne postoji od jučer, eto, ja sam među zadnjima došla, ali ništa loše ne vidim u tome, osim ako se pretjeruje i u tome, onda ne, ali takva su vremena'', zaključila je Fani.



Nasmijana Fani nije uspjela skriti sjaj u očima, pa se postavlja logično pitanje - ima li na njezinu ljubavnom planu novosti?



"Mislim da je to zato što mi je to drago šta sam ovdje kao ovdje i što vidim drage ljude oko sebe - ne treba biti samo ta ljubav u pitanju da imaš taj sjaj u očima. Sigurno nije zbog jedne konkretne osobe, nego možda zbog svih pa mi se malo zasjajilo'', smije se Fani.



Fani su prošle godine zaista rastužili nezapamćeni potresi koji su se dogodili u Hrvatskoj jer, priznaje, i ona se sama boji podrhtavanja. A za sudbine ljudi, kaže, moli se svaku večer.



"To je taman bilo nekoliko dana prije Nove godine, pa mi je bilo neugodno, smijem li nekome čestitati? Smijem li se nasmijati? A u tebi je neki osjećaj, mislim da nema goreg od toga, jadni, jadni ljudi. Mislim da svatko tko može da bi trebao za njih napraviti sve, što je god moguće'', priča Fani.



Fani ipak ne gubi nadu da će nam ova godina donijeti ipak i dobrih stvari jer, kako kaže, i ona nam sama priprema nekoliko iznenađenja za koja je obećala da ćemo ih doznati prvi.

