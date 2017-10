Fatalnu zavodnicu za potrebe videospota klape Rišpet utjelovila je nekad najljepša Europljanka, prekrasna Fani Čapalija.

Klapa Rišpet ponovno je za svoje obožavatelje pripremila glazbenu ljubavnu poslasticu. Pjesmi "Kada imam tebe" malo će tko moći odoljeti. Fatalnu zavodnicu za potrebe videospota utjelovila je nekad najljepša Europljanka, prekrasna Fani Čapalija. Bivša Miss Hrvatske povjerila nam je zapjeva li i sama katkad klapsku pismu.

"Moj tata, nažalost, više nije živ, ali dok je bio živ, on je na Drveniku bio vođa tih klapa, on je pjevao klapske pjesme. Tako da odmalena mi to nije ništa strano, slušam odmalena i zadnjih par godina mi je drago šta su klape u nas dobile tzv. zeleno svjetlo da se i one mogu pokazati da su super, jer stvarno jesu, šta je - je", priča Čapalija. Iako uživa u pjesmi, Fani nam je povjerila da se u glumi bolje snalazi nego u pjevanju.

"Možda kada si sa društvom pa pjevušiš, ali da je nešto konkretno, ne. To bih radije prepustila drugimma", otkriva ljepotica. A što su o suradnji s Fani otkrili popularni Rišpetovci, pogledajte u prilogu IN magazina.