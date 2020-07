Svašta se kuhalo u 20 godina Nove TV, pa tako i najbolje kulinarske emisije. Kada je MasterChef došao u Hrvatsku, bila je to senzacija koja je obarala sve rekorde gledanosti. Iz sezone u sezonu pratile su se gastroavanture kuhara amatera, a za štednjakom su se okušale i brojne hrvatske zvijezde. Gdje je i što danas radi pobjednik prvog hrvatskog Masterchefa te kako se tog iskustva prisjeća Lana Klingor Mihić, doznala je naša Dijana Kardum.

Kada je MasterChef došao u Hrvatsku, bila je to senzacija koja je obarala sve rekorde gledanosti i pokrenula lavinu novih kulinarskih emisija,

Prije devet godina Hrvatska je dobila svojeg prvog Masterchefa. S nestrpljenjem su tada svi pratili kulinarski dvoboj najboljih kuhara amatera. A svojim ribljim specijalitetima žiri je tada osvojio Šime Sušić.

''Kao što sam napisao u knjizi koja je netom izašla nakon Masterchefa, meni je to kao neki san, iz današnje perspektive kao da se nekom drugom to dogodilo, međutim specifično kod mene je bilo to što me prijateljica prijavila, ja se baš nekako nisam vidio u tome, ona me u biti dovela pred gotov čin i to sam isto već masu puta rekao, bilo je puno boljih kandidata tada, puno boljih kuhara, međutim treba imat sreće'', priča Šime.

Iako su mnogi očekivali da će završiti u nekom od najboljih hrvatskih restorana, Šime je već godinama posvećen svojoj prvoj ljubavi – geografiji. Radi kao profesor u jednoj gimnaziji, a kreativnost koju je u kuhanju pokazao na malim ekranima, sada prenosi i na učenike.

''Previše, naime imam izborni predmet koji se zove geografija hrane koja je zapravo dosta zanimljiva učenicima. Primjerice svi mi pijemo kavu, međutim kava nije iz Hrvatske, znači tu se može potegnuti crta, znači ona potječe iz Afrike, najviše se uzgaja u Južnoj Americi'', priča.

Sudjelovanje u najpopularnijem kulinarskom showu u Hrvatskoj nije se isplatilo samo Šimi, mnogima su vrlo brzo stigle ponude za posao.



''Aposlutno tu bih izdvojio Marka, znači Marko Gajski. On je recimo ispao kao 11, on sad ima, mislim radi u restoranu na Korčuli koji ima zvjezdicu, ta zvjezdica sama govori koliko on daleko se dao u to. Recimo on je završio informatiku ali se baš vidio u tom poslu'', priča Šime.

Kulinarske zvijezde dale su i druge sezone. Pobjednicu treće sezone Ivu Pehar mogli smo gledati i u In Magazinu, a pobjednik druge sezone Nikola Lesar otvorio je restoran na dalekom Tajlandu.

Titulom prvog hrvatskog celebrity Masterchefa okitio se pjevač Luka Nižetić. A svoje gastroputovanje nastavio je i u emisiji Pun p'jat.

''Ja u principu ko amater kuhar želim pokazati ljudima kako kuhanje nije neki preveliki bauk. Da je važno samo malo dobre volje, nešto vrimena, par namirnica i da se može napravit jedno fino jelo'', objašnjava.

Recepti i jela Lane Klingor Mihić osvojili su žiri, ali i publiku, u drugom celebrity Masterchefu. Svojim je jelima u velikom finalu uspjela nadigrati Igora Barberića.

''Baš onako nisam vjerovala, zato što u glavi sam si postavila - prvo sam si rekla da bi bilo fenomenalno samo da ne ispadnem u prvoj, onda sam si rekla da dođem do pola - sam zadovoljna i onda kako sam prešla tu polovicu, sam rekla ok ovo je sad postalo ozbiljno. A bilo mi je jako stalo, moram priznat, i kad sam ušla u finale mi je bilo nevjerojatno, ali količina treme, stresa u finalu i samo proglašenje, ako tad nisam izgubila svijest neću nikad'', kaže.

Ova emisija za nju je, priznaje, bila nezaboravno iskustvo, pogotovo nepredviđene situacije.

Mastercehef je inače pokrenuo pravu revoluciju na gastrosceni. Kuhari su preko noći postali zvijezde, a kuhanje je postalo “in”. I to samo u prvih 20 godina Nove TV, a i u idućim će se godinama još mnogo toga kuhati.

