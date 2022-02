Hrvatska u subotu bira svojeg ovogodišnjeg predstavnika na Euroviziji, pa je Davor Garić iz IN Magazina upitao Ninu Badrić, Vannu, Doris Dragović, Tajči i druge kako danas gledaju na svoje eurovizijske nastupe.

Nina Badrić Hrvatsku je na Euroviziji predstavljala 2012. s autorskom pjesmom "Nebo", no na Dori je zapjevala mnogo ranije, još u 90-ima. Evo kako danas gleda na to.

"Najslađe na svijetu, najljepše uspomene su moji počeci. Nitko nije znao moju pjesmu, nitko nije znao kako se ja zovem. Prošla sam neslavno, pa par puta među zadnjima, pri dnu, ali su me svi zapamtili. Onda kako su godine išle sam shvatila da su svi zapamtiti taj stav, uvijek sam nekako bila svoja"; prisjetila se Nina.

"Marija Magdalena" u izvedbi opasno karizmatične Doris Dragović 1999. u Jeruzalemu osvojila je četvrto mjesto.

"Silno želim da netko osjeti tu, od mojih kolega mlađih ili starijih, nije uopće bitno, osjeti taj osjećaj pobjede ili gotovo pobjede", kaže Doris.

2001. na Eurosong je otputovala Vanna. Na Dori je te godine pjevala u devetom mjesecu trudnoće.

"Uglavnom su rekli da sam malo nenormalna, ali ovi ključni ljudi koji su mi bili bitni su rekli ''U čemu je problem!?' I to je bila moja mala borba za ravnopravnost žena u svakakvom stanju na pozornici", govori Vanna.

Arhivske snimke s proba i druženja za vrijeme Dore u Opatiji prava su riznica zaboravljenih izdanja naših velikih zvijezda. Maju Šuput s početka karijere dok je pjevala na Dori gotovo je nemoguće prepoznati. Severinina štikla i Afrika-paprika pomele su konkurenciju 2006., a krajem tog desetljeća scenom su vladale Feminemke.

Svoje prve korake na hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije napravila je i Marija Husar. Prvo kao back vokal Tonyja Cetinskog, a onda s Divasicama i pjesmom "Sexy cool".

"Puno ulažeš u to, vjeruješ u to, veliko uzbuđenje, želiš bit drugačiji od drugih, dolaziš s nečim u što vjeruješ 300000%, i to ti jako puno znači. Tako i mi kad smo dolazili na Doru, znale smo da su sve oči uprte u nas baš i zbog toga što smo bile kvartet pa smo i samim tim bile drugačije od ostalih izvođača", prisjeća se Marija.

"Hajde da ludujemo" je eurovizijski hit sa statusom evergreena i obvezno je party štivo za sve generacije.

"Ja sam osjećala veliku odgovornost prema tolikim ljudima koji su mi pružili, već do tada i ljubavi i podrške, vjerovali su u mene i nisam ih htjela iznevjerit", kaže Tajči.

Jedva čekamo saznati tko će ove godine otputovati u Italiju.

