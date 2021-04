Miss Supranational Hrvatske Eni Šukunda izazvala je lavinu komentara nakon što je upravo u IN magazinu ispričala kojim se estetskim zahvatima podvrgnula i zašto je odlučila svojem licu dati potpuno novi izgled. No svakako nije jedina. Damir Kedžo, Žanamari, Marko Grubnić, Ivana Paris... poznati su sasvim iskreno odgovorili na pitanje zašto su se odlučili za estetske zahvate, a Severina ima savjet za sve žene koje se dvoume oko odlaska pod nož.

Plastične operacije, estetski zahvati, povećanje, zatezanje, korekcije... Svi želimo izgledati mlađe i poželjnije. Dok se jedni ne usude otići pod nož, drugi su obznanili rat nesavršenostima. Što god odlučili, Seve ima dobar savjet.

''Radite što hoćete s svojim tijelom! Samo mislite svojom glavom, nemojte da vašom glavom misli drugi ili država. Pa ako žena poželi staviti silikone, neka ih stavlja, neka trpa! Što god, samo da bude njezina želja, ne ni njegova želja, samo njezina'', smatra Seve.

Miss Supranational Hrvatske Eni Šukunda ovih je dana izazvala lavinu reakcija. Ekskluzivni intervju za IN magazin dala je samo devet dana nakon operacija kojima se podrvgnula u Istanbulu.

''Napravila sam midfacelift, to je kao srednji facelifting koji se preporučuje mladim ženama, ženama u srednjoj dobi za zatezanje crta lica. Napravila sam chick lift, cat eye i lip lift. Htjela sam samo vratiti crte lica koje sam imala u mladosti. Zbog pušenja, teške šminke ranije, načina života, to sve nosi svoje, lice se opusti. U tom slučaju facelifting je jedina trajna pomoć'', objasnila je u intervjuu Eni Šukunda.

Miss Universe Hrvatske Ivana Paris poželjela je vratiti mladolik izgled. Iza nje su povećanje usana, cat eye i zatezanje lica botoksom.

''Ja sam rekla, usne sam radila prije 20 godina i sad nakon 20 sam radila botoks i hijaluron, možda za nekih 20 dođe još nešto. Uopće se ne protivim estetskim zahvatima, pogotovo ne ovim neinvazivnima'', kaže.

I druge poznate dame više se ne ustručavaju govoriti o botoksu i filerima.

''Treba na vrijeme početi s tim. Nisam uopće protiv toga, ne treba dopustiti da se te bore uopće stvore'', govori Danijela Gračan, Kraljica svijeta 1989. godine.

''Ja sam tu malo feministica, ne pretjerano, ali uvijek se stalno spotičemo o žene, i muškarci moraju biti njegovani. Ja imam jako puno prijatelja koji se stvarno njeguju, koji idu kod estetskog kirurga, idu na filere, botoks. Jer u pedeset i kojoj, šezdesetoj, žele izgledati kao da imaju 40, da ih drugi poslovni partneri, a ne samo komadi, doživljavaju kao poželjne'', komentira Snježana Mehun.

Frajeri o estetskim zahvatima možda ne govore, no to ne znači da nisu bili kod plastičnih kirurga.

''Istina je da neke stvari oko kojih sam, neću reći bio iskompleksiran, nego sam ih na sebi više primjećivao od ostalih, to sam popravio. Tih problema više nemam, a i u godinama sam kad se više ne opterećujem time, zadovoljan sam samim sobom. Nikad nisam skrivao da sam operirao nos'', priznaje Grubnić.

Damir Kedžo podvrgnuo se operaciji čeljusti. Nakon tog je zahvata u potpunosti promijenjen izgled njegova lica, no, najvažnije, spriječene su brojne posljedice anomalije čeljusti od koje je patio.

''Sada se već polako navikavam na svoje novo lice, kad živiš s jednim licem 28 godina, ta ti navika ostane. Ja sam se prije nekih tjedan dan opet pogledao u ogledalo i rekao: 'Tko si ti?'" priča Damir Kedžo.

Žanamari se često nađe na meti kritičara s pitanjima: ''Jesi li operirala ovo? Jesi li ugradila ono?'' Evo što je istina.

''Pa, zapravo nisam nikada imala nijednu plastičnu operaciju. Imala sam jednu operaciju, i to operaciju nosa koja mi je bila prvenstveno funkcionalnog tipa! Znam da svi to kažu, ali možete vidjeti moj karton'', poručila je Žanamari.

Danijela Dvornik odlučila se za liposukciju, a prije toga i svojem je podbratku odlučila reći - zbogom!

''Dok sam bila mlađa, možda sam to manje primjećivala, ali kako idu godine, taj se podbradak malo više vidi i to mi je uvijek išlo na živce. To su samo male neke korekcije koje možda i pomažu našem samopouzdanju jer smo svjesniji toga što imamo nego netko drugi tko nas gleda'', zaključila je Danijela Dvornik.

Imajte to na umu kad se budete sljedeći put pogledali u ogledalo i vidjeli milijun nedostataka. Ljepota zaista dolazi iznutra i nema te mane koju osmijeh od uha do uha neće baciti u drugi plan.

