Shrvan emocijama Mladen Grdović otvorio je dušu i samo za IN Magazin otkrio da se nalazi u najtežem razdoblju u životu. Potresnu emotivnu ispovijest Mladen je dao samo za In magazin!

Mladen Grdović otvoreno je progovorio o svojoj ovisnosti i priznao da je zbog bevande izgubio sve - suprugu Branku, prijatelje i ponos. Kroz suze je ipak poručio da će se boriti i pokušati vratiti svoj život u normalu.

''Izgubio sam sve što volim i svoju ženu Branku, sve sam izgubio, eto. Neka to bude pouka drugima da moraš zbilja biti dobar. Svi su bili prema meni fer, a ja sam najmanje držao...umjesto da držiš do svoje familije, a ne sve u bevandi, je i tako?'', pita se Mladen.

U čemu misli da je najviše pogriješio?

''U bevandi. To mogu i pred svijetom reći. I onaj najgori čovjek neka se toga ostavi. Tu sam fula, totalno'', iskreno priznaje.

Što mu je supruga Brankica rekla na to?

''Što će reći! Jadna je patila i brat i familija i svi. Svima bi reka da se ostave toga đubretara, eto'', poručuje Mladen.

Što je pjevač poduzeo po tom pitanju, da se ostavi toga. Vidi li neki izlaz?

''Jako teško, ali ću nastojati. Pokušat ću, napravit ću sve. Nema doktora, doktor je u glavi. Toliko lijepih pjesama sam napravio, toliko svijeta prošao, a ja sam kriv za sve'', govori Mladen.

Koliko mu je žao zbog svega? Sve je izgubio zbog bevande!

''Puno. Puno. Ni me briga za novac. Puno sam izgubio i puno prijatelja, vidiš kako je otišao i Rajko Dujmić i puno mojih prijatelja, sve zbog takvih razloga. Izgubio sam ponos, izgubio sam ono što su me mater i ćaća odgojili, sve sam izgubio'', govori Mladen.

Ali nije kasno, Mladen se stigne ostaviti bevande i sve to vratiti, i Brankciu isto. Što bi njoj poručio?

''A nemam što Brankici, ona više ne raeagira na mene, ima pravo, dajem joj ponos. Dajem joj ponos i svakoj ženi koja može takvu budalu držati, a dobar čovjek'', govori Mladen iskreno za kojeg smo sigurni da će se izvući i da će sve biti OK.

Samo to mora dogvoriti sa sobom i krenuti novim putem.

''Želim to, ali to treba izdržati, nema doktora, to je samo stvar u tebi, znaš Davore, mi se znamo 30 godina'', govori.

A je li našem novinaru Davoru Gariću obećao da će poraditi na tome?

''Hoću, da. I svim mojim prijateljima i onima koje me vole i koji me nisu volili, ali ću to izdržati'', obećao je.

A mi uopće ne sumnjamo u Mladena te da će uz malo dobre volje sve biti kao prije!

Želimo ga vidjeti na pozornici, uz pjesmu je sve lakše, i bez suza!

''A štaš, to dođe od duše'', rekao je iskreno na kraju.

