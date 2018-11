Ivana Plechinger ovih dana obilježila je 20 godina idiličnog braka, a razloga za sreću ima još napretek. Dobila je čast biti jedna od 38 pisaca iz cijelog svijeta koji su napisali ultimativnu ''self help'' knjigu kojoj predviđaju i globalni uspjeh. No Ivana je najviše zahvalna na tome što je njezin sin nedavno preživio tešku prometnu nesreću.

''Prošlo je četvrt stoljeća, a njima je to mogla biti i minuta i vječnost i treptaj oka. Za njih su čitav svemir bili - Ona i On'', napisala je svojem suprugu ova nekadašnja pjevačica, danas voditeljica i motivacijska govornica. Gotovo bajkovitu priču, poput one iz kakvog ljubavnog bestsellera, žive Ivana Plechinger i Bruno Kovačević.

"Dvadeset godina našeg braka. Znaš šta, to je prošlo u takvom trenučiću, takvom hipu", priznaje Ivana.

Dvadesetu godišnjicu braka i četvrt stoljeća ljubavi Ivana i Bruno proslavili su u Londonu. Slavili su ljubav zaigrani poput zaljubljenih klinaca, kakvi su bili kad su se upoznali.

"Aaaah, pa da, bili smo kao dva klinca. Pa ne znam, to nije bilo naše drugo bračno putovanje, to je bilo naše dvjesto i drugo bračno putovanje jer svako naše putovanje na koje idemo skupa je nama bračno putovanje i svaki dan treba bit bračni dan ako želiš da to tako bude", objašnjava.

Pogađate, Ivanin je moto ''ono si o čemu razmišljaš''. Autorica je knjiga o samopomoći, a njezine radionice i videoblogove posjećuje sve više Hrvata.

"Ja sam počela pisati da sebi pomognem nakon što je vrlo tragično i traumatično s ovog svijeta otišao moj tata. Ja sam pisala sebe da liječim. Ja nisam pisala zato da napišem knjigu", priznaje nam.

Emocije pretočene u riječi nisu dugo ostale skrivene. Na nagovor supruga, pomoću knjiga ih je poslala u svijet. Uspjesi su se nizali jedan za drugim, a sada je njezina priča otišla korak dalje. Postala je i dio knjige koju je stvorilo 38 svjetskih pisaca i stručnjaka iz područja samopomoći.

"Pisala sam o tome što se u mom životu dogodilo nakon moždanog udara i na koji način sam se iz toga izvukla i koliko je zahvalnost promijenila moj život", izjavila je Ivana.

Upravo je zahvalnost utkana u svaki njezin dan: "Čim se ujutro probudiš jednu jedinu minutu razmišljaj, samo razmišljaj o svemu na čemu možeš biti zahvalan. To zvuči vrlo banalno ali je silno korisno. Jako mijenja perspektivu. Ne samo na taj dan nego na život. Jedna minuta zahvalnosti ali na bilo čemu, a ako imaš velike stvari na kojima možeš biti zahvalan, tim više".

Duga je lista stvari na kojima je Ivana zahvalna. No jedna je na vrhu. Početkom lipnja umalo je izgubila sina. Dok je koračao pješačkim prijelazom, na njega je naletio automobil.

"Ja sam gledajući unatraške sve to skupa, toliko beskrajno zahvalna životu što mi je ostavio dijete. I kroz cijeli taj proces svega toga sam stalno samoj sebi govorila ''hvala, on je živ, hvala on je ostao, hvala što ga najbolji kirurg operira. Unaprijed sam zahvaljivala svemu što mu se događa", otkriva nam.

Svoje emotivne ispovijesti Ivana dijeli s jednim ciljem - pokazati da se sve crno u životu lako oboji bijelim, ako tako odlučimo. Neki će pomisliti ''lako kad je uz nju čovjek koji je voli. Kako izdržati kad smo sami i bez podrške''.

"Da, meni je lako zato što imam čovjeka koji me toliko voli ali... Najvažnije je da samog sebe na ispravan način voliš. To je osnova, da ti znaš zašto samog sebe voliš, zašto samog sebe poštuješ i onda ti ne treba partner, ne treba ti nitko. Onda ti je samom lijepo u svome životu i onda si tek super privlačan svima oko sebe i onda puno lakše nađeš i partnera i sve ono što treba", zaključila je.

Evo i zlata vrijednog savjeta u potrazi za srećom. Svaku noć, kad prije sna prislonite glavu na jastuk, uronite u pozitivne misli.

"Odskenirati čitav svoj dan. Vidjeti prilike na kojima možeš biti zahvalan. Vidjeti nešto što si napravio dobro i sebe na taj način pohvaliti, dakle, uvijek ići u plus", savjetuje nam.

Sada vam je valjda jasno zašto se Ivanine knjige prevode i na engleski jezik i zašto održava motivacijske radionice po cijeloj regiji.

"Ja sam ovdje samo mali glasnik, prijenosnik nekih poruka. Ja tu nisam osobito važna. Važno je da to nešto što sam naučila dođe do što većeg broja ljudi da njima bude bolje u njihovom životu. To je nešto što meni trenutno daje stvarno veliki mir", zaključila je Ivana.

