Velikih 20 godina je iza Nove TV! A danas ćemo se vratiti u 2003., kada je krenuo prvi reality show u Hrvatskoj - Story Supernova, a potom i onaj u kojem su se tražile glazbene zvijezde. Popularnost ovih natjecatelja bila je tolika da su se morali čak skrivati od obožavatelja. Gdje su danas natjecatelji tih showova te kako je to izgledalo, s našom se Dijanom Kardum prisjetila Anja Alavanja.

Godina je bila 2003. i natjecanje nekolicine mladih ljudi za buduću ulogu TV voditelja podiglo je zemlju na noge. Svake subote navečer tisuće ljudi provele su pred malim ekranima, kako bi vidjele s kakvim će se izazovima susresti natjecatelji showa Story SuperNova.

''To je bio takav boom da mi jednostavno nismo mogli vjerovati, dakle meni portafon nije prestao zvoniti. Doduše ja živim blizu škole, što nije olakotna okolnost u ovom slučaju. Ali nevjerojatno, ja bih jela u nekom restoranu i netko bi me vidio kroz prozor i znalo je ući po 30-ak klinaca tražit autogram'', prisjeća se Anja Alavanja te dodaje.

''Ja te showove nikad nisam gledala. To je smiješno, moji starci su uvijek htjeli da za vrijeme ručka gledamo tu video kazetu sa snimljenim live showom, ja sam rekla nemojte molim vas, jednostavno nisa htjela slušati ni svoj glas ni ono što sam tamo pričala, ni kako sam izgledala'', priznala nam je voditeljica.

Popularnost kakvu su doživjeli, nitko nije mogao očekivati. Publika je u stopu pratila mlade zvijezde.

''Trčali su za autobusom, mi smo imali situaciju da na Trgu bana Jelačića, svi smo bili nas 12-ak finalista, u jednom trenutku su nas skužili i horda, horda ljudi je počela trčati za nama. Mi smo ušli u prostor nekog restorana gdje su nas sakrili u podrum da nas klinci ne nađu'', priča Anja.

Show je to koji je bio odskočna daska mnogim današnjim televizijskim zvijezdama. Uz Anju, natjecali su se tu Dorijan Elezović, Paola Valić, Rajna Raguž. A pobjedu je odnio Marin Tironi.

''Jedno vrijeme sam radila na jednom kanalu s Marinom Tironijem i mogu reći da je taj dečko toliko karizmatičan i duhovit i toliko mu leži voditeljski posao da mislim da je njemu mjesto ispred kamerama da malo razveseli ovaj napaćeni narod, znači, odličan je i uvijek si pomislim pa nije bez razloga odnio pobjedu'', smatra.

Iako nije odnijela pobjedu, vrata su joj se otvorila. S Dorijanom Elezovićem vodila je prvi hrvatski glazbeni reality Story Supernova Music Talents.

''Znači nas je dočekalo po 500-tinjak kandidata u određenom gradu i mi smo to sve morali snimiti, najbolje preslušati, ali prekrasan projekt i najljepše od svega što su to sve bili klinci tada, Tin, Rafo, Saša, Kedžo, Natali, Nera. Sve talentirani neki klinci, koji dosada i nisu imali neka iskustva i stvarno u prvom planu je bio njihov talent'', kaže.

Evo što na sve kaže Damir Kedžo.



''Znalo me živcirat kad bi me pitali di su Saša i Tin, jer ja stvarno nisam znao di su u tom trenutku di je koji i onda kako je to sve skupa uznapredovalo, jedan drugog smo stavili da se možemo pratiti i da u bilo kojem trenutku ja mogu znati di je Saša, di je Tin, tako da mogu automatski dat odgovor na tu informaciju. Tin je u New Yorku, Saša je u Rovinju'', kaže Damir.

Pobjednika Rafaela Dropulića danas ćete više vidjeti u voditeljskoj ulozi, a zapjevat će jedino na koncertima duhovne glazbe.

''Ako ti je Boga dao neki talent, nema većeg grijeha nego ga ne koristit! Pa čak i ovako, u stvari, ovo je najbolje što možeš radit s talentom. Pjevat Bogu'', rekao je Kedžo jednom prilikom.

Saša, Kedžo, Natali ostvarili su uspješne glazbene karijere. A Anja novinarsku, svakog je vikenda možemo gledati u emisiji Zdravlje na kvadrat.



''Jako mi se sviđa ovaj format, imam miran obiteljski život, dvoje djece. Zdravi lifestyle me jako zanima, tako da sam ovdje svoja na svome. Super je raditi teme koje te stvarno zanimaju i koje su u skladu s nekim tvojim uvjerenjima, recimo kako prodati klincima neki zdravi recept, kako skuhati zdravi ručak u deset minuta'', priča Anja.

I tako će nastati neke nove priče, kojih ćemo se prisjetiti za idućih 20 godina Nove TV!

