Glumac Emir Hadžihafizbegović uspješno se izliječio od korone još tijekom ljeta. Iako mu tada, kaže, ljudi nisu vjerovali da je riječ o ozbiljnoj bolesti, danas mu prilaze, vjerujući u njegovu iskrenu i potresnu priču. Emir nam je otkrio koje je posljedice imao nakon što se izlječio od Covida, ali i kako se osjećao kada je prvi put pogledao novi potresni film o genocidu u Srebrenici, u kojem glumi srpskog vojnog zapovjednika.

Bosanskohercegovački glumac Emir Hadžihafizbegović, ovih dana priprema nove predstave u svojem matičnom kazalištu Kamernom teatru, gdje obnaša dužnost ravnatelja, ali i glumca. Iako je tijekom ljeta prebolio koronu, opreza nikad dosta.

"Stalno govorim, moramo se naučit živjet s koronom. Preležao sam koronu, mnogi su mi se smijali pa su rekli da pretjerujem, a sada mi prilaze ne da se izvinu, nego kažu da sad duboko vjeruju u moju priču. Bio sam jako loše, bio sam životno ugorožen, ali korona postoji. Čuvajte se, svi smo svjesni koliko je dragih ljudi otišlo", poručuje glumac.

Emir je koronu usporedio sa Sotonom, a posljedice je osjećao još neko vrijeme nakon što ju je prebolio.



"Mene je uhvatio zaborav osobnih imena. Generalno problem s osobnim imenima. Parkiram auto negdje i znam, ja siđem, a ne znam gdje sam parkirao. To se vratilo hvala Bogu", otkrio nam je Emir.



Nažalost, zbog pandemije, Emirov posljednji film "Quo Vadis Aida", u režiji Jasmile Žbanić, odnedavno se prikazuje isključivo na online platformama. Potresni je to film o događajima u Srebrenici 1995. godine. A kako se osjećao Emir kada ga je prvi put pogledao?



"Kako sam se osjećao? Osjećao sam se uznemireno. Osjećao sam se nemoćno jer kad sam izašao s projekcije vidim da i dalje živim Srebernicu. I ta vrsta spoznaje me uznemirila u post filmskom vremenu. Zaista značajan i velik film na hrabrosti da uđu u takvu temu", izjavio je Emir.



Priča je to o Aidi, nekadašnjoj profesorici, koja tijekom ljeta 1995. godine radi kao prevoditeljica za Ujedinjene narode u Srebrenici. Emir u filmu glumi srpskog vojnog zapovjednika.



"Ja sam to objeručke prihvatio, pogotovo zato što su meni oba roditelja iz Srebrenice. Nekako čovjek ima odgovornost da bude dio projekta koji dematizira povijesni kontekst u kojem je zlo doživjelo svoje zvjezdane trenutke", objasnio je Emir.



"Quo Vaid Aida" ovogodišnji je kandidat Bosne i Hercegovine za filmsku nagradu Oscar. A kako se bliži kraj ovoj teškoj godini, pitali smo glumca što bi svima poželio u 2021. godini.



"Zdravlje, sreću, dobre odnose među ljudima. Možda da u 2021. počnemo više raditi na sebi, da probamo smanjiti negativnu energiju. Život je onakav kakva ti je misao. Ja bih poželio svim ljudima da se nabiju pozitivnom energijom koliko god u tragovima one postoje. Može nam biti dobro, sve je do nas, mi odlučujemo kako će nam izgledati dan", zaključio je Emir.

