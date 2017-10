U razgovoru s Emirom Hadžihafizbegovićem, koji glumi Bogoljuba Šaulića, doznali smo zašto "Audicija" i danas drži rekorde posjećenosti te kako se obračunao s lažnim profilima i dugogodišnjom nesanicom.

Predstavu "Audicija" odgledalo je više od dva i pol milijuna ljudi diljem regije. Tadašnji studenti glume, danas veliki glumci, okupili su se nakon 33 godine od prvog izvođenja. U razgovoru s Emirom Hadžihafizbegovićem, koji glumi Bogoljuba Šaulića, doznali smo zašto ta predstava i danas drži rekorde posjećenosti te kako se obračunao s lažnim profilima na društvenim mrežama. Koliko je smršavio za posljednju ulogu u filmu i kako se nosi s dugogodišnjom nesanicom, otkrio je Ivani Nanut.



"Imao sam privilegiju da budem blizu Roberta De Nira sad kad je bio na Sarajevo Film Festivalu i tako smo malo ćaskali i on mi je rekao da su najbolje glumačke godine zapravo između 55 i 70.", kaže Emir.

Iako on svojih društvenih mreža nema, netko se sjetio umjesto njega otvoriti profile - njih čak četiri. "Kakvi to moraju biti polusvijeti i idioti u vaše ime komentiraju razne stvari. Prijavio sam ih, dva su ukinuta, jedan se prekinuo, a jedan se ne da", otkriva Hadžihafizbegović.

Za potrebe filma "Žaba" smršavio je popriličan broj kilograma, a imao je i problema s očima te se operirao. No, nije to jedini problem koji Emir ima. Već se duži niz godina bori i sa nesanicom. "25 godina se borim s nesanicom. Isto sve, ali tijelo se naviklo. Baci me oko 2 i već sam oko pet, pola šest na nogama. I tako već 25 godina. Nikad nisam ustao poslije pola šest. Ima jedna zanimljiva stvar kad mogu spavati, kao suvozač. To je fenomen", zaključuje simpatični glumac.

