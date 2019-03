Marinela Jantoš Ella pjevačica je koju generacije pamte po hitu ''Iza ponoći''. 90-ih je, kaže, radila punom parom, ali malo zaradila. Danas je majka 11-godišnje djevojčice, još uvijek uživa u nastupima, ali kako od njih ne može živjeti, radi i kao njegovateljica u Engleskoj. U razgovoru s našom Ivanom Nanut otkrila nam je osjeća li se još kao dance kraljica, hoće li kći krenuti njezinim stopama te razmišlja li o životu izvan Hrvatske.

Pjevačica Marinela Jantoš Ella, devedesetih je godina bila jedna od najpoznatijih dance pjevačica. Iako su prošle čak 23 godine, njezin hit "Iza ponoći" s jednakim žarom pjevaju i ona i njezina publika.

Kad izađe na pozornicu Ella se još uvijek osjeća kao kod kuće.

"Bome da. To je još uvijek potvrda da sam bila u pravu da sam rođena za to. Kad me pitaju ljudi što sam, ja se šalim i kažem ja sam rođena pjevačica, da se zna", izjavila je Ella.

Ova rođena pjevačica glazbom se počela baviti još u drugom razredu srednje škole. Iako joj otac ni danas nije sretan odabirom zanimanja, oduvijek joj je bio potpora.

"Danas sam, možda nisam kraljica scene, ali ja se dobro osjećam kao kraljica, kraljica sam sebi, kraljica sam svom djetetu, sve si mislim da ću nešto ponovo napravit kako se dobro osjećam. Možda da se dobije još jedna šansa ne bi bilo loše", priznaje Ella.

A na odgovor bi li nešto danas promijenila, spremno odgovara: "Išla bih ponovno u nadi da bi bila pametnija, da bi se bolje izborila. Teško je, ne bi se nešto ja promijenila ali možda bi ova pamet pripomogla", priznala je Ella.

Sama kaže da je puno radila ali malo zaradila, gotovo ništa.

"Ulagala sam u život, nisam bila raskalašena ali nisam uspjevala biti u tom rangu razmaženosti i raskalašenosti. Jednom ti meni moja prijateljica iz Đakova kaže "daj ti i ta tvoja putovanja, bolje vozi meso za mog tatu više ćeš zaraditi", izjavila nam Ella.

Slava joj nikada nije udarila u glavu, no od glazbe nije uvijek mogla živjeti. Iako je u jednom trenutku jednostavno nestala s glazbene scene, nikada se njome nije prestala baviti. I danas često nastupa na eventima i vjenčanjima, a u međuvremenu je radila i kako konobarica te njegovateljica i to u Engleskoj.

"Jesam, otišla sam imala sam frku i otišla sam. Uvijek sam mislila da neću otići iz Hrvatske. Bilo me sram, tamo raditi kao imigrant. No bolje je zato što imaju veliku manu; sve plate na vrijeme. Ima posla, bolje su plaćeni ljudi. Promijenila sam mišljenje. trebala sam ranije otići i dolaziti ovdje na godišnji", priznaje.

Ella je majka 11-godišnje Rozi Etel. Otkako je rodila, glazba joj je na drugom mjestu.

"Dobro pjeva, ima sluha na majku, iznenadila sam se. Već me pitala da ide na talent showove, kao da ona može kritiku podnijet", otkrila je pjevačica.

I dok joj se ne ispuni želja te snimi album starogradske glazbe, Ella,

Minea i Ivana Banfić u svibnju će nastupiti na zajedničkom koncertu pjevajući nikad prežaljene hitove iz devedesetih.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.