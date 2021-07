Ratnih devedesetih žarila je i palila dance-scenom, a i bila dragovoljac u hrvatskoj vojsci. Dance-zvijezda Marinela Jantoš Ella vraća se na scenu. Ima novu pjesmu , ali i novo estradno ime. Više zna naša Anja Beneta.

Dance-ikona 90-ih Marinela Jantoš Ella i nakon tri desetljeća budna je iza ponoći. Na scenu se vraća s novim plesnim singlom, ali i novim estradnim imenom.

''Dobro, opet je o nekoj neprospavanoj noći riječ u svakom slučaju, ali moj aranžer i prijatelj Ivan Selak savjetovao mi je da promijenim ime u Midnight Ella'', govori.

Ellin vokal nekoć je očarao i slavnog klavijaturista Duran Durana Nicka Rhodesa, koji joj je ponudio suradnju, no njegov poziv u Englesku karizmatična glazbenica ipak je odbila.

"Možda to ne bi trebalo tako spominjati da sam to propustila. To znači o tebi da na neki način priznaješ da si glup. Nisam imala vjetar u leđa, nisam znala kako to izvesti niti sam imala novca da odem u London deset dana ili na neko vrijeme. Možda mi je žao zbog toga'', priča danas.

Putevi su je kasnije ipak odveli u Englesku, ali ne u studio slavnog glazbenika...

"Prije nekih pet godina sam bankrotirala do daske. Došlo mi je do problema, računi, ovrhe, cirkusi... i onda mi se pružila prilika'', priča.

Iako zbog posla njegovateljice danas živi na relaciji Hrvatska - Engleska, trajni odlazak iz Lijepe Naše ne pada joj na pamet.

Možda niste znali da je ljubav prema domovini Ella iskazala još ratnih 90-ih kad se samoinicijativno prijavila u Hrvatsku vojsku te ondje provela godinu i pol, o čemu više možete saznati u našem videu.

Iako je devedesetih uživala pravi zvjezdani status, slava joj nikad nije udarila u glavu. Dapače, kad je zagustilo, nije imala problem s time da pozornicu zamijeni šankom.

''Ja sam radila u jednoj udruzi kao konobar, a meni frajer nije htio uzeti cugu, rekao je da je on moj obožavatelj i da on ne može da ja njega poslužim'', prisjeća se Ella.

Život Ellu nikad nije mazio. Nedavno je ostala i bez oba roditelja, no snagu da ide dalje uvijek i nanovo daje joj njezina kći. 13-godišnja Rozi od majke je naslijedila i glazbeni gen.

''Talentirana je, ali ne radi ništa u vezi s tim. Ne njeguje to, osim što kod kuće pred ogledalom odradi TikTok i te fore. Ljuti me što se tome ne posveti malo ozbiljnije. Čuje nekoliko puta pjesmu, otpjeva je, interpretira savršeno. Normalno da bih voljela da se bavi glazbom, ali što ću'', govori Ella.

Možda njezinu kćer nikad nećemo vidjeti na pozornici, no zato ova dance-kraljica s nje još dugo ne namjerava sići... Jer Ella dobro zna da dance-generacija 90-ih još nije zaspala.

