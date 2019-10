Najpoznatija domaća influencerica Ella Dvornik čeka drugo dijete. Bebica stiže na proljeće, a željno je iščekuje cijela obitelj. Jesu li planirali prinovu, kako podnosi trudnoću te kako su na ovu sretnu vijest reagirali ostali članovi obitelji, otkrila je Ani Veli.

U samo petnaest minuta, video kojim je Ella na Instagramu objavila da je trudna pregledan je više od 20 tisuća puta.

"Ne možeš planirati točan datum, ali ono, htjeli smo, samo nismo očekivali da će se tako brzo realizirati. Ne mogu reći da sam bila iznenađena, nisam bila iznenađena", rekla je Ella na pitanje jesu li ona i njezin suprug planirali trudnoću.

"Prva trudnoća mi je bila super, kao da i nisam bila trudna. Jedino sam jela puno limuna. A sada sam imala mučnine i stalno bih jela mandarine", nasmijano je otkrila Ella.

Sa suprugom Charlesom Pearceom, britanskim poduzetnikom, u braku je od veljače, no zajedno su gotovo deset godina.

"On na sve izgleda s dozom realizma, što ponekad može biti dosta negativno, jer on odmah razmišlja 18 godina u budućnost. On je već u pubertetu. Sad se smirio i sretan je, nada se da će biti dečko da ne bude usamljen, no poznavajući moju stranu obitelji mislim da za to ima jako male šanse", govori nam mlada mama.

Par već ima kćerkicu Balie Dee koja će u studenom napuniti dvije godine.

"Još uvijek ne priča, baljezga samo nešto tako da mislim da ne kuži zašto se ja debljam toliko", govori.

Priznala je i kako njezina majka, Danijela Dvornik nije bila onoliko uzbuđena kao kada joj je rekla za svoju prvu trudnoću.

Ella i u trudnoći prati modu pa nije propustila otvorenje butiquea Kristine Burje. Ipak, iako se pojavljuje na modnim eventima do sljedećeg proljeća planirati nositi većinom samo kućnu, udobnu odjeću.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.