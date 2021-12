O zarukama Ecije Ivušić i Gorana Beloševića mogao bi se snimiti film. Scenarija koji je bubnjar Pravila igre osmislio kako bi ljubav svojeg života zaprosio u bajkovitom talijanskom dvorcu, ne bi se posramio nijedan redatelj. Kada i kakvo vjenčanje planiraju, hoće li Ecija promijeniti prezime te kad bi mogao stići Belošević junior, eksluzivno su otkrili Anji Beneti za In magazin!

Prvo joj je posvetio pjesmu, a zatim njezine riječi odlučio pretvoriti u djela. Nakon samo šest mjeseci veze, bubnjar i menadžer Pravila igre Goran Belošević odlučio je zaprositi svoju ljepšu polovicu, radijsku i televizijsku voditeljicu Eciju Ivušić.



''Mene pitaju neki ljudi, 6 mjeseci i zaručili ste se? Da, ali vrijeme je relativan pojam. Ja osobno sam bio u vezi devet godina što nije rezultiralo ničim, a ovo traje 6 mjeseci i kao da se znamo cijeli život i ja nekako nemam osjećaj kao da je ikada bila neka osoba prije nje kraj mene'', govori Goran.

''Ja stvarno u principu nisam znala što je ljubav prije njega!", dodala je Ecija.



Romantični Goran svoju princezu odlučio je zaprositi u bajkovitom dvorcu u Firenzi. Kako ne bi razotkrila njegovu namjeru, Goran je izmislio poslovni event na kojem se mora pojaviti, a nju je zamolio za pratnju. No to je bila samo jedna u nizu njegovih slatkih, pomno planiranih laži.



''Od lažnih poziva, photoshop te pozivnice za event, onda onaj welcome note koji te dočeka u hotelu. Nas je dočekalo u sobi gdje je pisalo od te firme sve lažno, ja osobno photoshopirao. Mene je bilo strah da će ona u bilo kojem trenu mene prokužiti jer je bilo dosta onako da meni ta firma plaća vilu da tu spavamo na poslovnom eventu je malo sumnjivo, ali sam ja i te korake izlažirao da smo mi trebali spavati u nekom normalnom hotelu, ali navodno je u Firenzi neki kongres pa su nešto zeznuli s bookingom, pa su nam dali vilu jer nema ništa drugo, sve je rezervirano. Od mojih 38 tisuća laži, ona nije skužila niti jednu. Tako da jedino se postavlja pitanje za budućnost'', priča Goran.



"Ja mogu samo dodati da se potrudio 90 posto manje ja opet ne bi skužila, zato što ja njemu toliko vjerujem. Doduše, nisam znala za tu njegovu lažljivu stranu'', smije se Ecija.



Laž po laž i Goran je stigao do cilja - prekrasne dvorane u palači koju je zakupio samo za njih. A onda je krenuo s uvodnim govorom:



"On je meni rekao, ja ti lažem nešto već mjesec dana. Ja sam pomislila majke mi u tom trenutku sad kad je neki psihopata, kad ima neku ženu u drugom gradu, nemam pojma, ima ženu i dijete i počela sam se tresti. Kad je rekao digni se onda mi je bilo sumnjivo, ok znam da me neće sad odalamit s tanjurom po glavi nego da će mi reći ono, i onda je kleknuo je i zaprosio me ali ni to se ne sjećam , zato što sam ja u tom trenutku počela jecati'', priča Ecija.



''Malo sam se ja šalio s njom u tom trenutku kad sam je pitao, nisi mi rekla da'', dodao je Goran.



Na Ecijinoj ruci više od mjesec dana sjaji se skupocjeni psten s luksuznim princess cut dijamantom, za nju posebno izrađenim u Belgiji.



"To je bio prsten točno po mojoj mjeri, da sam ga sama birala, isti bi izabrala'', tvrdi Ecija.



Ecija i Goran nedavno su se uselili u zajednički dom. U kućanskim poslovima odlično se nadopunjuju, iako priznaju da se kuhače radije prima Goran.



''Nije mi na slavu, ali ja nisam sad neka posebna kuharica, to jest ne da mi se, evo iskreno, a on em voli kuhati em voli jesti i stvarno super kuha. Ja mislim da ljudi koji imaju talent da trebaju brusiti taj talent'', šali se Ecija.



"Ona je presamokritična, ona jako dobro kuha samo potkrade joj se neka greška, a Bože, tko radi taj i griješi'', smatra Goran.



Ovi zaljubljeni golupčići svadbu planiraju u Hrvatskoj na jesen sljedeće godine.



"Ideja nam je stotinjak ljudi maksimum, najuži krug obitelji, prijatelja, VIP vjencanje'', kažu.



Ecija namjerava uzeti Goranovo prezime, no za taj ustupak imala je jedan uvjet.



"Ja sam dobila prvenstvo biranja dječjih imena u zamjenu za to da uzmem njegovo prezime'', kaže Ecja.



S obzirom na to da je već pao dogovor oko biranja dječjih imena, ne možemo se za kraj ne upitati kad bi mogao stići i Belošević junior...



''Ne znamo, to se ne zna. Mslim, mi volimo djecu. Ako se desi, ako nas dragi Bog nagradi, nećemo se buniti, nećemo odbiti'', zaključili su oboje.



