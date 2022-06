Brend eko odjeće i obuće Izabel Kovačić omiljen je među domaćim i svjetskim trendsetericama. Povodom izlaska nove kolekcije Izabel je Lani Samaržiji za In magazin otkrila detalje svojih poslovnih poteza i ekskluzivno progovorila o majčinstvu, braku te onome što je ispunjava.

Izabel Kovačić definitivno ruši uvriježen stereotip o ženama nogometaša. Samozatajna i skromna, supruga Matea Kovačića, rijetko se pojavljuje u medijima a kada to čini najčešće je zbog posla.

''Ljudi su danas navikli na puno poliestera i stvarno je teško naći jedan dobar komad odjeće koji ne sadržava nikakvu plastiku, koji je tretiran lijepo i prirodno. Mi smo 2015. krenuli s tim. Tu na našim prostorima nije bilo baš puno brendova koji su tako osviješteni, ali mislim da smo možda dali ideju ili pogurali neke druge poduzetnike da se više okrenu u tom smjeru'', ghovori Izabel.

100 posto organska i bez umjetnih bojila - ova poslovna ideja rodila se u trenutku kad je otkriveno da njezina nećakinja ima osjetljivu kožu. Prije nepune dvije godine, i Izabel je postala mama, pa je svaki poslovni potez dobio još veći značaj:

''Nema riječi za to, to je neka čista ljubav koja prije nije bila zamisliva. Ne znam, trudim se biti što bolja majka kao i sve majke i nadam se da će to jednog dana Ivan i vidjeti. Ivan je dobar dječak, ali kako kažu kod nas – živ je, jako je živ. On je još jako mali, njemu sad treba moja pažnja i ljubav, i to mu pokušavam dati na sve moguće načine, s obzirom da mu oca nema tako često doma, ima poslovne obveze, onda mu moram biti i tata i mama a to je važno'', govori Izabel.

Iako tate Matea često nema, to ne znači da će, kad stigne kući, Ivana razmaziti.

''Nije, tata je isto, jako se dobro slažemo u odgoju. Zajedničkim odlukama pokušavamo napravit što je najbolje za njega'', kaže Izabel.

Već godinama žive na relaciji Zagreb - London, i teško je odlučiti gdje ih srce više vuče:

''Ovdje nam je obitelj, - sve je lakše - da, imamo roditelje da nam uskoče ako treba kao ovdje sad, ja ne bih mogla, kod mojih roditelja je, lijepo je imati obitelj, da pomaže, a u Londonu imaju mir i ritam'', kaže.

Ovaj mladi par cijeni vrijednosti koje su i na njih prenijeli njihovi roditelji. A nasljeđe i uspomene su među važnijima. Sitnice, kaže, nekad najviše griju srce:

''Baš sam svom malom neki dan obukla tenisice koje sam nosila kao dijete, to mi je bilo nešto najdraže što sam napravila, kad sam vidjela njega da hoda u istim tenisicama kao što sam ja'', priča Izabel.

U djetinjstvu ona je nasljeđivala od starije sestre, a sada se nada da će Ivan od starijih bratića i sestrični. Filozofija nasljeđa i održivosti još je jedna nit vodilja dok stvara nove kolekcije:

''Pokušavamo da se ta odjeća nekako ipak više koristi jer je fast fashion stvarno uništio svijet, ovakvim malim koracima možemo napraviti veliki korak zajedno'', govori Izabel.

Sasvim je tako bilo logično i da uz dječje nastaju i kolekcije za odrasle. Terry towel kolekcija inspirirana je tenisom koji Izabel obožava od malih nogu:

''Igram tenis u slobodno vrijeme, igrala sam ga već kao mala, ali sve iz hobija, ništa profesionalno tako da smo uveli i za žene kako bi i mame mogle uživati u tom udubnom i premekanom materijalu, i naravno da koža diše'', otkriva Izabel.

Ekologija i održivost trebaju nam biti, kaže, na prvom mjestu. A svatko od nas može biti mali dio velike promjene.

