Jedna od najvećih francuskih filmskih zvijezda, Juliette Binoche, tijekom svoje 35 godina duge karijere, osvojila je mnoštvo nagrada, kao i prestižni Oscar. Ova glumačka diva nerado govori o svojem privatnom životu. Ipak, u ekskluzivnom razgovoru je samo za naše kamere otkrila zašto majka, koja ju je zanemarivala, nikada nije bila ponosna na njezin uspjeh.

S glumačkom karijerom koja traje više od 35 godina, Juliette Binoche često je proglašavana jednom od najboljih glumica na svijetu. Francuzi je zovu La Binoche, a razloga za divljenje ima bezbroj.

Osvojila je Oscar za ulogu u filmu "Engleski pacijent", nagrađivana je na festivalima u Cannesu, Berlinu i Veneciji pa je tako postala jedina europska glumica koja je nagrađena na sva tri najveća svjetska festivala. Juliette se u svemu što radi daje tisuću posto, pa tako i u glumi.

Roditelji su joj se razveli kada je imala samo dvije godine te je veći dio djetinjstva provela u internatu jer su je, kako kaže, roditelji napustili. Otac joj je kipar i kazališni redatelj, a majka manje poznata glumica.

"Ne bih rekla da se moja majka ponosila samnom kad sam uspjela. Mislim da je bila šokirana nekako. Mislim da se ponosila, ali istodobno je to bilo natjecanje. To joj je probudilo svijest da je i ona glumica. No na kraju, mislim da je duboko u sebi sretna.

Binoche se nikad nije udavala jer kaže kako je sve muškarce koje je voljela ostavila u strahu da oni prvi ne napuste nju. Majka je dvoje djece, a prije nego što se počela baviti glumom, uživala je u crtanju te je zahvaljujući majčinoj prijateljici odabrala oboje.

Binoche je aktivna i na društvenim mrežama, gdje svakodnevno objavljuje što radi, o čemu razmišlja, ali i da se u životu katkad samo dobro zabavlja.

Ova talentirana glumica sa svojih je 56 godina doslovno zatrpana glumačkim ponudama te bez obzira na svoje životne traume, uživa u životu koji ima, znajući kako je slava jedna velika iluzija.

