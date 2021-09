Najpoznatiji tajni agent 007 sutra napokon dolazi u naša kina! Nažalost, bit će to i posljednji put da će ulogu Jamesa Bonda igrati britanski glumac Daniel Craig. ''Za smrt nema vremena'' naziv je posljednjeg nastavka. Ivana Nanut je za In magazin razgovarala s mladom glumicom iz filma Anom de Armas, koja je utjelovila lik agentice CIA-e. Otkrila je zašto je Daniel zaplakao na snimanju filma te koliko je intenzivno trenirala za svoju ulogu.

Nakon što je 15 godina glumio legendarnog britanskog špijuna Jamesa Bonda, Daniel Craig posljednjim će se nastavkom naziva ''Za smrt nema vremena'' oprostiti od uloge tajnog agenta 007. Emotivni govor Craig je održao pred ekipom filma nakon što je snimljena posljednja scena. Zbog toga je na snimanju bilo emotivno i puno se plakalo.

''Za sve je to bio težak trenutak, rekli smo zbogom. Svi ti ljudi koji su bili s njim 15 godina i taj lik, mogu misliti kako mu je to bilo, i ja sam tamo bila, i sretna sam što sam to sve doživjela'', ispričala je glumica Ana de Armas za In magazin.

Ana polako, ali sigurno, osvaja Holllywood. Dosad je već glumila s najvećim holivudskih zvijezdama, a zahvaljujući ulozi u filmu ''Nož u leđa'', i s Craigom.

''Postali smo prijatelji, znam da sam bila u dobrim rukama'', govori Ana.

Mlada Kubanka Ana de Armas u novom Bondu glumi agenticu CIA-e Palomu. Njezina uloga je napisana tek nakon što se pridružila najpoznatijoj filmskoj franšizi, a zbog snimanja filma u kojem je utjelovila glumicu Marylin Monore, imala je svega nekoliko tjedana za pripremu u posljednjem Bondu.

''Imala sam samo tri tjedna za pripremu, to nije puno, bilo je intenzivno, kompleksne su bile scene, trebalo mi je vremena za sve, treninge'', ispričala je.

Radnja filma započinje pet godina nakon događaja u prošlom nastavku 'Spectru'. Bond živi miran, umirovljenički život na Jamajci, sve dok ga ne zamole za pomoć u potrazi za nestalim znanstvenikom i moćnom tehnologijom. Riječ je o svakako najiščekivanijem filmu godine.

''Za smrt nema vremena' u hrvatska kina stiže sutra, 30-og rujna, a u petak u In Magazinu ne propustite pogledati razgovor s oskarovcem Ramijem Malekom koji je u posljednjem nastavku utjelovio lik negativca Safina''.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu In magazina.

