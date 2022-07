Posljednje pripreme za prvo izdanje Fusion world music festivala priIvode se kraju. 16 najtiražnijih izvođača iz zemlje ali i regije, okupit će se u Splitu gdje će u dvije večeri ponuditi zabavu za pamćenje. Tko se nalazi među odabranim glazbenicima, kako se Ivan Huljić snašao u ulozi umjetničkog direktora, te što je ekskluzivno rekao za In magazin kao ponosni ujak zna Hrvoje Krolo!

Festivalski spektakl nazvan Fusion festival svoju premijeru imat će za nešto malo manje od 24 sata. Ponajbolji izvođači iz zemlje ali i regije dat će sve od sebe da naprave večer za pamćenje.



"Dali smo ljudima što ljudi vole slušati. Imate u prvoj večeri sve koji su prvi na trendingu na YouTubeu i na drugim digitalnim platformama. U drugoj večeri izvođače koji pune gdje god dođu i koji su najslušaniji zadnjih 15 godina na radio postajama. Kriterij je bio - vole li ljudi, a onda sviđa li se i meni, i onda može.", govori Ivan Huljić, umjetnički direktor Fusion World Music Festivala.



U kategoriji odabranih pronašli su se Saša Matić, Tonći Huljić, Doris Dragović, Sara Jo, Nina Badrić, Gibonni ali i mnogi drugi. Svima je zajednička misija, Fusion festival treba postati tradicija.



Park mladeži postat će centar dobre glazbe, koja će okupiti kako najavljuju organizatori više od 50 000 ljudi. Posljednje pripreme pred spektakl se završavaju, time i uzbuđenje više raste. A i Ivan Huljić se ne opterećuje s novom poslovnom ulogom, jer kako kaže, uvijek je bitna samo glazba. Planovi za iduću godinu već se polako smišljaju.



" Očekujemo da će bit i treća ta večer koja je bila u planu i tu prvu godinu, ali nam malo korona nije dopustila da tako unaprijed razmišljamo i nadam se da se neće na jesen ponovno pojaviti korona zato me malo strah najavljivali. Ali očekujemo izvođače i van regije tome se posebno radujem. Ne mislim da su naši išta manji izvođači, dapače i više od njih i to treba i pokazati kad dovedeš i sve ostale ovdje.", kaže Huljić.



"Ekipa ja sam odradio neke veće koncerte u životu i nagledao se velikih stageova ali ovo iza mene je stvarno nešto jedinstveno. I baš na tom stageu se vidimo 23.07. i radimo ozbiljno dobar koncert i ozbiljno dobar spektakl. Vidimo se na Fusionu, drž te se", poručio je Petar Grašo.



"Fusion festival zasigurno će se pamtiti kao festival koji je uspio na jednom mjestu okupiti toliko najtraženijih domaće i regionalne glazbene scene i osigurati im ono što oni zaista zaslužuju, a to je nastup na svjetskoj razini. Imamo već preko 5000 vip gostiju što je zaista ogromna brojka čak gledajući i svjetske razmjere.", govori Gordan Vasilj, glasnogovornik festivala.



Među vip gostima možda ovu godine neće biti Hana Huljić Grašo koja je prije samo nekoliko dana rodila djevojčicu Albu, tako da bodrenje s tribina suprugu Petru i ocu Tončiju, ovoga će puta izostati. Ali zato Ivan samo za naše kamere odgovara u svojem stilu - kratko i jasno o pridošlici u obitelji. Evo kako se osjeća nakon što je postao ujak.



''Šta god ti ja kažem to će bit prava tema, evo ja ću ti samo reći odlično'', rekao je Ivan kratko i dodao da se s Hanom i vidio i čuo te da je sve odlično.



A upravo odlična atmosfera i spektakl za pamćenje očekuje se 22. i 23. ovog mjeseca gdje će Split još jednom potvrditi zašto ga mnogi zovu najraspjevanijim gradom u zemlji.

In Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.