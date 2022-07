Miss Hrvatske i prva pratilja Miss svijeta 1995. godine Anica Kovač u ekskluzivnom je razgovoru za IN Magazin otkrila da se s djecom seli iz Monaca u Zagreb, dok njezin suprug Robert Kovač odlazi poslovno u Njemačku. Jedna od najljepših žena svijeta devedesetih koja i danas izgleda zanosno otvorila nam je srce i ispričala kakva je majka, a na spomen svojeg oca kojem je posvetila osebujnu tetovažu je i zaplakala. Anica je sve ispričala našem Davoru Gariću za In magazin!

Anicu Kovač uvijek je divno vidjeti, izgleda sve bolje i bolje, pa smo je odmah upitali koja je njena tajna mladolikosti?

''Sve je laž! Hahaha... Lijepo mi je kad mi netko kompliment da, ali ja se tako ne vidim'', priznaje Anica koja je trenutačno u procesu selidbe jer njen suprug Robert seli na drugu lokaciju, a ona se vraća u Hrvatsku. Sve je objasnila.



''Ovaj put smo odlučili da se djeca i ja baziramo u Hrvatskoj, da će on doći što češće može i mi naravno njemu, iz jednog pustog razloga jer mi Marko sada ima 15 godina i više od dva metra visini je, pa mislim da se s njim trebamo lagano bazirati na košarku, s nogometa prelazimo na košarku. Letizia treba studirati pa mislimo da još nije vrijeme da žive sami, tako da ćemo vidjeti kako će muž izdržati sam.

Uglavnom, želim da su mi dobra djeca, da su dobri ljudi što je najvažnije'', govori Anica.

A je li stroga majka?

''Dat ću ti dušu i sve, ali ima da odradiš svoj dio. Nakon Frankfurta, Bayerna i Monaca, bez obzira na to što nam je u Monacu bilo lijepo, pogotovo u koroni, jako je siguran grad, dobar je bio, nije baš za djecu toliko, ali evo vrijeme je da se vratimo kući. Ja u Njemačku jednostavno ne želim, bez obzira na to što sam u njoj rođena, volim svoje. Konačna destinacija bit će Zagreb'', otkriva Anica.

Miss Hrvatske ove godine slavi 30 godina. Kako gleda na tu 95-u kad su pročitali njeno ime prve pratilje Miss svijeta?

Ti nećeš vjerovati, ja sam se prijavila na izbor Miss Hrvatske samo da pobijedim zbog auta. Kad su mi onda rekli da moram živjeti u Zagrebu ja sam se hvatala za glavu, onda su mi rekli da moram ići na svjetski izbor, rekla sam ''ajde dobro, ići ću''. Sve sam cure vidjela, mislim da nas je bilo 84, vidjela sam Venezuelku i rekla sam ''Ova mala je bolja od mene'', ona je i pobijedila. Kako gledam na to? Ne znam, puno je godina prošlo, ne živim život misice, to je bilo, evo opet kažem, iz razloga da se dobije auto...hahaha...lijepe su to uspomene i smatram da Hrvatska ima najljepše žene na svijetu'', iskrena je Anica kao i uvijek.

Što misli da joj je životu najviše pomoglo? Ljepota i visina, ili možda njne vrlo specifičan, osebujan duh, karakter, zaigranost, probitačnost. Što ju je nekako bolje vodilo kroz život?



''Pa ovo drugo! Ja znam uvijek reći ''Joj, Anice, jesi li naporna i uporna do kraja!'' Tako da mislim da sam dosta uporna, znaju mi ljudi reć da sam i teška i priznajem da jesam, ali dala bih ti dušu, tako da sa mojim srcem skorose pa nitko mjerit ne može!'', zaključila je.

A kad je srce u pitanju, za kraj smo je pitali što znači tetovaža otkucaja srca na njenoj ruci?

''To je zadnji otkucaj mog tate koji je umro prije osam mjeseci. To čuvam, to mi je kćer uslikala i to držim...'', otkrila je.

Koji je trenuci nekako najviše vežu za tatu?

''Pa sve nekako. Sjećam se kao dijete kad me vodio za ruku, kad smo živjeli vani, uz njegov odgoj mi doslovice ništa nije falilo, je bio strog i svoj, što je isto u redu i jako mi fali i taj dio se ne može opisati tako da sam jako sretna što sam imala takvog oca kao što je bio i čuvam to...ne znam...bilo što da sad kažem, nema smisla. Sad si me rasplakao...'', priznala je emotivna Anica.

