Rob Lowe osamdesetih je godina bio tinejdžerska zvijezda za kojom su uzdisale obožavateljice diljem svijeta. U ekskluzivnom razgovoru ovaj glumac nam je otkrio zašto nije otišao na maturalnu večer, ali i u čemu bi, da je olimpijski sport, zasigurno osvojio zlato.

Bile su to bezbrižne osamdesete.

Rob Lowe, tadašnja tinejdžerska ikona, uživao je u slavi, no kako je postajao sve popularniji, s vremenom je, poput mnogih zvijezda, postao ovisan o alkoholu i opijatima. Danas, 55-godišnji glumac, izgleda bolje nego ikad, a nedavno je emotivnom objavom na društvenim mrežama proslavio čak 29 godina otkad je trijezan.

"Već s 8 godina znao sam da želim biti glumac i ne znam kako sam to zamislio. Živio sam i na Srednjem zapadu SAD-a otkud nije bilo puno glumaca, no moj je život otišao u tom smjeru. Nije uvijek bilo bajno. Moji roditelji su se rastali, što mi se nije svidjelo, no to nas je dovelo u Los Angeles. Nakon toga je uslijedilo mnogo truda", odmah na početku otkriva glumac.

Rob je napisao dvije knjige, a uspjesi obje su ga iznenadili. Ipak, umjesto pisanja treće knjige, odlučio se za predstavu u obliku monologa u kojoj 90 minuta priča priče.

Za hrvatske fanove otkrio je nešto novo o sebi,a to je da mu je trenutno najveći talent spavanje, a u tome ga ne ometa niti jet lag.

Ipak, Rob još uvijek radi punom parom, pa tako ima i liniju beauty proizvoda za muškarce. A u čemu je tajna njegovog fantastičnog izgleda?

"Prilazi mi puno muškaraca i to pita.Nizak unos ugljikohidrata i vježbanje. Kad pravilno jedeš, to pomaže spavanju i vježbanju. Jako sam aktivan, uvijek nešto radim. Ništa revolucionarno, no katkad je to teško ostvariti", kroz smijeh ističe glumac.

Na televizijskom festivalu Rob je promovirao svoju novu britansku seriju 'Wild Bill'. U njoj glumi američkog policajca koji se iz Miamija, zajedno s kćeri, seli u malo mjesto u Engleskoj, gdje započinju novi život.

Rob je nedavno proslavio i 28. godišnjicu braka s vizažisticom Sheryl Berkoff, s kojom ima dvojicu sinova Edwarda i Johna. Zajedno s dečkima snimao je i reality serijal The Lowe Files.

Cijeli intervju pogledajte u našoj galeriji.

