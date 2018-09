Ivana Mudnić-Dujmina nova je Miss Hrvatske. Svoj prvi intervju nakon osvajanja najprestižnije titule iz svijeta ljepote odlučila je dati našoj ekipi. Ekskluzivno za In Magazin otkrila je kako se osjećala u trenutku proglašenja, tko joj je najveća potpora te kako joj je košarka pomogla u rješavanju zdravstvenog problema.

"Kad sam čula svoje ime i prezime obuzela me takva sreća, bila sam tako sretna i ponosna. I kad sam sjela u onu fotelju vidjela sam mamu u trećem redu kako plače od sreće i to me isto malo tako ponijelo tako da je bilo i malo suza na kraju - uglavnom preuzbuđena i ponosna."

Ovako je 17-godišnja Splićanka opisala trenutak u kojem je proglašena najljepšom Hrvaticom. Emocije su je preplavile, a priznaje nam da ništa manju tremu nije imala ni kad je dogovarala svoj prvi televizijski intervju, upravo ovaj za našu emisiju IN magazin.

"Malo me vatala trema, ali sad je dobro. Probili smo to i ovo mi je baš prvi pravi intervju tako da uh..'', rekla nam je Ivana Mudnić-Dujmina, Miss Hrvatske 2018.

Sa svojih 17 godina Ivana je bila najmlađa natjecateljica. No stručni žiri nije nimalo dvojio da kruna najljepše pripadne upravo njoj. Za nju je to bilo ostvarenje sna, a za njezinu obitelj velik ponos:

"Obitelj i prijatelji svi su presretni i ponosni i od početka su vjerovali u mene i najveća podrška mi je obitelj ali baš baš najveća podrška mi je sestra blizanka te uz nju majka", priča nam.

Prelazak iz anonimnosti u svijet poznatih donosi i neke, ne baš lijepe situacije, prvenstveno zle komentare i često neutemeljene kritike takozvanih hejtera na društvenim mrežama. No njima se Ivana ne opterećuje i zrelo razmišlja:

"Bez toga jednostavno ne može. Tako da pročitala sam kako sam išla vidjeti šta ljudi pišu jer ima tu i lijepih komentara. Vidjela sam i par negativnih i nisu me nimalo dirnuli jer svatko piše što misli šta ja tu mogu", zaključuje.

Ivana je još uvijek školarka. Upravo kreće u 3. razred srednje škole pa nas je u šetnji Splitom odvela do Turističke škole, čija je odlična polaznica.

"Prijatelji i ekipa u razredu su super, nema ljubomornih cura šta me baš iznenadilo, a profesori su isto jako dobri - stvarno me iznenadilo koliko ima dobrih profesora šta mi i izađu u susret - stvarno su super", tvrdi.

Uz školu i manekenstvo, Ivani ostaje malo slobodnog vremena, što najviše koristi za druženje s obitelji - roditeljima i sestrama. A Ivanine sestre, od kojih je jedna njezina blizanka, ne pripadaju svijetu modelinga, niti su poželjele sudjelovati na izborima ljepote. No zato je Ivana ljubav prema manekenstvu razvila još u ranom djetinjstvu.

Ovu 181 centimetar visoku ljepoticu teško je ne zapaziti, a ona ističe kako je za svoju visinu i pravilno držanje zaslužna njezina prva ljubav - košarka koju je trenirala 9 godina. To što je uvijek bila viša od svojih vršnjaka, nikada joj nije smetalo. A smetalo nije ni mladićima kojima se sviđala:

"Meni dolaze i niži tako da nije mi to prepreka i drago mi je što sam visoka jer me to ističe dosta", tvrdi.

A mi se nadamo kako će se lijepa Splićanka istaknuti i u dalekoj Kini. Naime, ondje će 8. prosinca izabrati Miss Svijeta. Sretno, Ivana!

