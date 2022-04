Kako se osjećate kad izađete iz kuće bez mobitela? Stvara li vam prazna baterija nervozu? Mnogi su zaista postali ovisni o pametnom telefonu. Poznati Hrvati su upravo o toj temi razgovarali s ekipom In magazina!

U ruci ili nadohvat ruke, s upaljenim tonovima, vibracijom, notifikacijama - većini nas mobitel je postao najvažniji uređaj. On sve zna, brine se da ništa ne propustimo i vrlo lako čini nas ovisnicima o tom malenom predmetu.

''Mislim da smo svi ovisni o tome jer to tek skužim kad nemam mreže ili kad mi je baterija od mobitela pri kraju ili prazna malo se počnem znojiti, šalim se nije baš tako'', govori Luka Nižetić.

Da je pretjerao kad je mobitel u pitanju, shvatio je i pjevač Marko Kutlić te odlučio poraditi na tom problemu.

''Jednu stvar sam skužio, da sam teškiovisnik o mobitelu i

društvenim mrežama, skužio sam da je to jedna ovisnost koja prelazi čak možda i u bolest. Svi su mi govorili moji bližnji da trebam malo manje, da trebam dozirati i to'', ispričao je Marko Kutlić.

Kako bi dozirala i malo se odmorila, i Lana Jurčević odlučila je početkom godine neko vrijeme na "post od društvenih mreža".

''Zato što te vuče, oni vrlo dobro znaju što da ti serviraju da budeš non stop online, ali dobro, stvari s kojima se ja bavim fakat moram biti online ali bar se trudim povremeno neku mrežu staviti na block'', kaže Lana.

A teško je staviti na blok i maknuti se od virtualnog svijeta kad nudi toliko toga.

''Ono što sam radio na laptopu nekoć, sad radim na mobitelu. Od mailova do Photoshopa, svih stvari koje su mi potrebne za moj posao, Instagram, Facebook'', priča Luka.

Maknuti se od mobitela najčešće znači zapravo maknuti se s društvenih mreža.

''Taj mobitel stvara jednu vrstu ovisnosti kao drogu zato jer te društvene mreže ti dok si na njima, ti si konstantno sretan zato što

svaki čovjek ima potrebu za socijalnim kontaktom. On kroz društvene mreže prima socijalni kontakt i on čim ugasi to on je odmah u tom trenu nesretan'', smatra Marko Kutlić.

Mnogi od nas, čim otvore oči ujutro, prvo će pogledati na mobitel. Toga se pokušava riješiti Luka Nižetić.

''Sad meditiram kad se probudim, ne uzimam više mobitel prvo u ruku, tako da evo triba osvjestiti o i poraditi na tome'', kaže.

Kako ograničiti djeci korištenje mobitela kad sve ranije nauče služiti se njime, to muči mnoge roditelje.

''Ja se trudim djeci to nekako, ne zabraniti, jer im ne možeš zabraniti, ali koliko toliko im objasniti da je to ovisnost ali vidim da to sve više uzima maha'', govori Sandra Bagarić.



''Samoj sebi ograničavam, a kako tek ne bi djetetu, ako joj sad dozvolim da ima neograničeno korištenje svega toga što će bit i za pet, deset godina, ta djeca neće znati međusobno komunicirati'', smatra Ivana Marić.

Svaki dan izdvojiti neko vrijeme bez ovog uređaja u rukama, to bi trebao činiti svatko od nas.

Maknuti se od ekrana, odvojiti se od mobitela - pokušajmo već danas.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.