Dvadeset godina nakon objave prvog albuma koji ga je proslavio, Edo Maajka imao je promociju najnovijeg naziva "Moćno". Jedan od najboljih repera s naših prostora tom je prilikom progovorio o odgoju svoje kćeri, ali i zdravstvenom problemu koji ga dugo muči.

Edo Maajka svoj je posljednji album počeo raditi prije godinu dana, kada je posjetio svojeg starog prijatelja i dugogodišnjeg producenta Kooladea.

''Bilo je ludilo, slavio sam kad sam kad sam se išao naći s nekim na klupicu ilegalno na pivi i to i tad je to nastalo. Išao sam do Kooladea, išao sam ga vidjeti malo, imao sam neki demo i znaš kako je. Kod Kooladea kad dođeš ostaneš'', priča Edo.

Na albumu Moćno gostuje veliki broj kolega i prijatelja, a iznimno je ponosan na suradnju s Radom Šerbedžijom.

''Sve sam napisao u roku od deset dana, jednu stvar sam završio tek u 11. mjesecu, baš kad sam fasovao koronu, ono zadnja dva dana sam snimao vokale kod kuće, ali sve ostale sam završio vrlo brzo, čekali smo malo te featuringe, svi su snimali iz daljine, tko je stigao gdje – iz Beograda, Zagreba, Bosne'', priča Edo.

A sudeći prema reakcijama publike, ponovno je odradio odličan posao.

''Prezadovoljan sam. Inače ne volim čitati komentare jer me to zezne totalno, ali većinom su ljudi oduševljeni. Znaš što, u toj sam nekoj dobnoj skupini kad nije lako. Mladi te se gnušaju, ja kad sam imao 18, 20 godina nisam uopće slušao ljude koji imaju preko 28, 30, a ovi stariji su jedva dočekali, ono - to brate, pokaži im da mi možemo, mi polusijedi i sijedi'', priča Edo.

A usporedno s objavom novog albuma, Edo nastupa diljem regije, izvodeći pjesme s prva dva albuma.

''Ludilo je, dolaze mi ljudi od 18 do 68 godina na te koncerte. Svi pjevaju te tekstove, repaju, jedno je pjevanje, a drugo repanje. Kad netko repa s tobom više od pola koncerta, onda je to stvarno ludilo'', priča Edo.

Od objave legendarnog prvog albuma prošlo je 20 godina, a i danas mu nestvarno djeluje ono što je s njim napravio.

Jedna od najdražih obožavateljica je, naravno, njegova desetogodišnja kći Ariel-Yasmin.

''Kći sluša, ali ne razumije te tekstove. Ona voli slušati raznu funk muziku, sad je u fazonu kad ne zna što se smije reći, a što ne. Ne zna gdje je rasizam, a gdje ne. Koje su prostote, što nisu prostote . Nadam se da neće dugo ostati u tome i povući to'', priča Edo Maajka.

Kaže i kako u današnjim vremenima nije lako odgajati dijete.

''Užasno je teško, djeca se uspoređuju cijelo vrijeme. Zašto ja nemam iphone, zašto on ima ovo, a ja ne. Uglavnom provedeš jako puno vremena objašnjavajući zašto je to tako. Teško je to djeci dočarati, ali ide nekako'', priča Edo.

Edo se dugo bori i s napadajima panike te smatra da ne postoji jedinstvena formula za rješavanje tog problema.

''Trebaju ljudi početi pisati, piši sam sa sobom. Ja volim sam sebi postavljati ideje i raščlanjivati ih dok pišem sam sebi nekakve odgovore. Znam da je trčanje super stvar, sport bilo koji. Ja se osjećam puno smirenije na intervjuima ako sam taj dan ili otrčao ili odradio neki trening. Trčanje je super, otpušta svu tu nervozu koja je u nama. Meditacija, obožavam meditirati i to radim svaki dan, ne znam kako bi bez toga iskreno da ti kažem'', priznao.

Edo, kao i uvijek, moćno djeluje na pozornici, a uskoro ćete imati priliku u to se i uvjeriti.



