Uoči velikog zagrebačkog koncerta Edo Maajka odlučio nam je pokazati i svoju romantičnu stranu. Priznao nam je tako da bez žena nema života, ispričao ponešto o svojem djetinjstvu, ali i pokušao objasniti zašto ga neki smatraju umišljenim.

"Nemam tremu pred koncert, ali imam pred kamerama. Ne mogu se u takvim situacijama izrazit kako hoću. To je samo 20 posto onoga kako se želim izraziti", priznao je Edo.



Zato se najlakše izražava svojim tekstovima, koji su s godinama promijenili smjer. Odbacio je negativu i iz života. Danas na svijet gleda nekim drugim očima, a polazište promjena je ljubav. Kako kaže ovaj reper, nemoguće je promijeniti se ako nekoga tek površno voliš.

"Promijenilo me to što sam upoznao ženu u koju sam se zaljubio do jaja i uz koju sam skontao da nešto moram promijeniti ako je želim zadržati. Ne bi mi se to nikad desilo da se nisam zaljubio do maksimuma. Bez žene nema ničeg. Ljudi to ne kontaju. Nema sreće bez toga", priznaje Edo.

Edo Maajka pokazao svoju romantičnu stranu (Foto: Dnevnik.hr)

Sreću u život donose mu i njegova djeca. On je, kako kaže, pravi obiteljski čovjek. Odrastanje mlađe kćeri vraća ga u vrijeme kada je bio dijete.

"Bio sam jako fin. Štreber, buco, dobro, hoću, ne smiješ, dobro... Takav sam bio skroz do Zagreba", otkriva Edo.



U hrvatskoj metropoli, hip hop mu je još više ušao pod kožu. Bio je jedan od prvih repera koji su punili dvorane. Njegove "Prikaze" lansirale su ga u zvijezde preko noći. No nije ga Zagreb samo osvojio tom scenom. Brzo ga je osjetio svojim. Baš kao što danas, dvije godine nakon preseljenja iz Tel Aviva, o ovom gradu razmišlja njegova obitelj.

"Tata je l' da, ja sam Hrvatica. Malo si iz Bosne i iz Izraela. Ja sam Bosankica. Još joj to sve sjeda. Ne opterećujem je. Želim je da uživa gdje god da je", priznaje reper.



Iz Izraela, u kojem je živio zbog dobrovoljnog ljubavnog egzila, Edi nedostaju prijatelji koje je ondje stekao, ali i začinjena hrana. Izraelci su, kaže, emotivni poput njegovih Bosanaca, ali s više novca. I oni su pridonijeli njegovu takozvanom putu u plus. Ovaj naziv nosi i Edin novi album.

"Put u plus je neka mantra. Sve što ti se loše desi je za neko dobro. To je teško primjeniti, ali ja se tome učim 20 godina", objašnjava.

Dio materijala s posljednjeg albuma Edo će premijerno izvesti i na nadolazećem koncertu 16. studenog u zagrebačkom Domu sportova. Mišljenja je kako će to biti jedan od boljih koncerata ove godine.

"Ovo na ploči "Put u plus" je svjetska razina. Naše društvo je takvo da ako hvališ samog sebe da si umišljen, ali nisam umišljen lik zato što vidim druge ljude koga hvale, a imam nevjerojatan proizvod i želim podići ljestvicu još malo više", izjavio je Edo.



Spomenutu ljestvicu podići će i videospotovima. U najnovijima scenarij potpisuje njegova supruga, čime je Edo jako zadovoljan.

Danas se rap na ovim prostorima sluša više nego ikad. Na scenu su se vratili začetnici ovog glazbenog smjera, što Edo itekako pozdravlja i poručuje: "Ako netko voli muziku i uživa bez klika, bez šminke, neka dođe, posluša i vidi kako se to radi".

