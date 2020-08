Iako su mu turneje po Americi, Australiji i Kanadi otkazane, Duško Lokin je našao drugu zanimaciju. Pri druženju s prijateljima nerijetko se uhvati kuhače, a dizajnirao je i duhovite majice sa svojim likom. Čini se da su se osobito svidjele Mladenu Grdoviću, s kojim je ovih dana snimio i duet. Što je naš svestrani pjevač skuhao Cici Kranjčaru na nedavnom druženju, ali i zašto se spomenuti duet s Grdovićem našao na vjetrometini, simpatični je pjevač otkrio Sanji Kuzmanović.

U vrijeme godišnjih odmora, za okuse i mirise mora katkad ne treba potegnuti skroz do Dalmacije. Dovoljan je i samo jedan Dalmatinac koji će prijatelje okupiti uz brudet.

"Cici Kranjčaru, Mladenu Mlinariću, Štefu Deveriću smo prijatelj Jura i ja kuhali brudet po mom receptu. I ne da su bili zadovoljni, poludjeli su. Ja sam rođeni kuhar. Ja vam kažem ja da dođem negdje i otvorim frižider, ja ću napraviti dobru klopu od onoga što ima u frižideru", pohvalio se Duško.

U hladnjak mu možda i nismo zavirili, ali zato jesmo u ormare.

"To je dobra ideja bila, jel, Lokin good, odlična ideja jer ima veze dobar izgled, a sasvim je neka slučajnost vezana uz moje prezime. Mladen Grdović je skinuo svoju majicu, bacio, obukao tu majicu, nije htio skinuti ni vratiti i cijeli dan se šetao po Zadru u tome", otkrio nam je Duško.

A upravo je s Mladenom Duško nedavno snimio duet koji, šali se, nije naišao na plodno tlo.

"Mi smo se htjeli našaliti, da olakšamo ljudima ljeto, Mladen i ja, to je jedna duhovita pjesma, duhoviti tekst, međutim, sad sam doživio neke neugodnosti, neke radio postaje su zabranile tu pjesmu u Hrvatskoj i Sloveniji. Jer ona priča o djevojci koja je malo deblja nego što treba biti", objasnio je pjevač.

Čini se da su ovi su stihovi, kaže Duško, za neke očito bili malo previše.

"I ja to sad razumijem i shvaćam, ali u biti uopće ne razumijem te ljude. Govorimo o kompleksima nekih ljudi. Ja sam dovoljno duhovit da budem uvijek interesantan u svom društvu. Uvijek se šalim na vlastiti račun, nikad niste čuli da sam se ja uvrijedio ili naljutio, neki ljudi pokušavaju, pa čak i komentari kroz ovu pjesmu o kojoj smo pričali, na moju frizuru, pa ja ističem moju frizuru, ona je moj imidž.

Zaigran duh ovog 77-godišnjaka ono je što ga čini vječno mladim pa u šetnjama s njegovom praunučicom nerijetko dođe do nesporazuma.

"Misle da je unuka, a kad je moja unuka sa mnom, onda misle da je kćerka, a kad je moja kćerka onda misle... Ne znam šta misle", otkrio nam je.

Ne samo da mu ne smeta to što ga zovu pradjedom, već se s tom ulogom u potpunosti saživio.

"Ja sam to jedva čekao da budem. Djeca, unuci, praunuci, to je, pazite, nešto najljepše, možda sam ja zato sretan čovjek.

Moja unuka je mogla sa mnom raditi što je htjela, a praunuka da ne govorim", priznao je Duško.

Karantenu je iskoristio za šetnje uz more sa suprugom Anuškom u svojem rodnom Zadru.

"Možda je to jedan od ljepših perioda mog života. Tri mjeseca smo šetali uz more, fantastično! Od moje kuće Punta Bajlo do Kolovare, natrag, sretao sam na desetke prijatelja na koje sam zaboravio da uopće postoje. Dakle, ništa nije teško ako nađeš u svom životu jedan sadržaj", zaključio je.

Iako od korone ne strahuje, navela ga je na razmišljanje.

"Onda tu se već postavlja pitanje da li su to određeni laboratoriji rekli: okej, stariji ljudi moraju nestati jer su penzije skupe. Mene uopće nije strah i ja mislim da je cjepivo pronađeno prije nego što je ovo lansirano", izjavio je Duško.

Iako su mu turneje po Americi, Kanadi i Australiji otkazane, Duško s nestrpljenjem očekuje nove nastupe.

"Sve je to otkazano i najnovije sam primio vijesti iz Australije da sigurno do kraja sljedeće godine nema ništa", otkrio nam je Duško.

