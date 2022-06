U Zagrebu je održan dosad najveći koncert duhovne glazbe u Hrvatskoj. Na pozornici na stadionu Maksimir izmjenjivala su se mnoga poznata imena iz svijeta duhovne glazbe. Zapjevali su i Tony Cetinski, Rafo, Alan Hržica, sestre Husar, a kao gošća iznenađenja nastupila je Doris Dragović. Kako to izgleda kad 50 tisuća ljudi pjesmom slavi Boga, donosi Julija Bačić Barać.

"Ova atmosfera je nešto što su Božji putevi i jedino tako se mogu objasniti", zaključila je Doris Dragović.



"Ja mislim da je ovo povijesni trenutak, ne da mislim nego sam siguran, slaviti Gospodina u ovako velikom broju ljudi", smatra Tony Cetinski.

Kad dirigira maestro s nebesa prepun maksimirski stadion pjeva u isti glas. I tako više od tri sata koliko je trajao koncert duhovne glazbe "Progledaj srcem".

"Toliko mladosti i radosti u vjeri na jednom mjestu, toliko snažno i moćno, ne znam. To se sureće rijetko na tako jednom mjestu i u ovom našem zvanju", priznala je Doris.



"Oni su došli Bogu, oni su baš došli Bogu. Ove ljude je on prikupio jer nitko od nas nema taj domet da bi napunio stadion. Ljudi su došli Gospodinu", izjavio je Alan Hržica.



Pjesmom slaviti Boga u Zagreb je došlo čak 50 tisuća ljudi i to iz različitih dijelova Hrvatske, ali i drugih zemalja.



"Nakon svega što su ljudi, narod što je prolazio i što prolazi, da ne nabrajam od devedesetih do jučerašnjih potresa pa te korone i svega toga, mislim da je Hrvatska ovo zaslužila", smatra Tony Cetinski.



Nešto posebno i puno više od koncerta - tako ovaj najveći koncert duhovne glazbe ikad održan u Hrvatskoj opisuju brojni glazbenici koji su na njemu nastupili.

"Ja nisam zaslužan za ništa. Ja sam samo taj koji ima taj instrument i koji ima sluh i koji nastoji to najbolje moguće interpretirati, a sve ostalo je dragi Bog i Duh sveti", kaže Tony.



Zahvaliti i moliti - upravo s tim ciljem došli su brojni posjetitelji na Dinamov stadion.



"Znam da svaka osoba ponaosob koja je došla ovdje večeras će dobiti ono što treba dobiti i da će otići s tim kući", zaključila je Marija Husar.



Zajedništvo i javno svjedočenje vjere sve se to osjetilo i čulo na ovom koncertu.



"Večeras prisustvujemo zajedništu javnom, što je možda prije par godina da nekome pričaš bilo nevjerojatno da je moguće, ali evo moguće je", izjavio je Rafo.



Što im znači vjera poznatim je glazbenicima teško riječima izraziti.



"Meni je vjera sve", priznala je Marija Husar.



"Način života, Bog je na prvom mjestu, a onda je sve na svom mjestu", dodao je Alan Hržica.



Mir, ljubav i puno poruka nade poslano je s Maksimira u domove tisuća ljudi.

