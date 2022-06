Sve je spremno za spektakl - koncert Dražena Zečića na splitskom Žnjanu. Na najljepšoj splitskoj plaži 21. lipnja orit će se hitovi legendarnog glazbenika. Na pozornici će mu se pridružiti i brojni kolege prijatelji, a u duetu s njim, nakon gotovo četvrt stoljeća, megahit "Ima li nade za nas", zapjevat će i Anđela, koja samo zbog ove prilike stiže iz Luxemburga. Zašto Zeku i privatno obožavaju domaći glazbenici, zbog čega se katkad posvađaju te postaje li uskoro djed djevojčici ili dječaku, otkrio je za In magazin!

Nakon gotovo četvrt stoljeća, točnije, pune 23 godine, legenda hrvatske zabavne glazbe Dražen Zečić vraća se na splitski Žnjan. Davne 1999. čak 20 tisuća ljudi ondje je svojim hitovima doveo u stanje transa, a ne sumnjamo da će se i ove godine povijest ponoviti.

''Ja sam uvijek uzbuđen. Ne znam što se treba promijeniti. Posebno sam sretan iz jednog razloga što je to moj grad, on me poslao u svijet...", kaže.

Spektakl koji će se održati 21. lipnja na Svjetski dan glazbe, ali i prvi dan ljeta, nazvan je prema jednom od njegovih najvećih hitova koji je davne '98. otpjevao u duetu s Anđelom Kolar.

"Ima li nade za nas", iz jednostavnog razloga što Anđela dolazi, uzela je kartu iz Luxemburga dolazi i ona'', kaže Dražen.

Uz Anđelu, Zeki će potporu pružiti i brojna velika glazbena imena koja za njega imaju puna uste hvale. Čak njih 12 pridružit će mu se na pozornici, dok će ostali s njim pjevati u publici.

''Zeko je jedinstven zaista. Kad gledate, ja bi prvu kategoriju stavio opisa: on je čovjek iznad svega. Odličan glazbenik, kantautor, ali čovjek koji voli obitelj, prijatelje i sve što ga okružuje'', govori Mate Bulić.

"Najbolji. I kao čovjek , kao glazbenik. To je jedna velika duša koji je sve ono sto je napisao i za sebe i za druge duboko proživio. Jedan veliki emotivac koji često puta to i prikriva...", govori Tedi Spalato.

''Svi znaju njegove pjesme, znaju da je legenda kroz pjesme, a on je zapravo još veća legenda kao čovjek'', kaže Marko Škugor.

"Kao kolega je fantastičan, a kao prijatelj još bolji. Zeko je stvarno mogu reći veliki prijatelj s velikim P. Ljudina.", kaže Ivana Kovač.

Kolika je Zeko veličina, dodatno je primjerom potkrijepila i kći legendarnog Miše Kovača, kojoj je napisao čak pola prvog albuma.

''To je bio najprodavaniji tada album, moj prvi. I ta pjesma ''Crno vino, crne oči'' koja je ustvari bila njegova, on je meni nju dao, a to je nešto što jednostavno nećeš doživjeti na estradi, tako da je to stvarno dokaz njegove veličine'', otkrila je Ivana.

"Ja sam Miši izuzetno zahvalan. Mišo Kovač je stvorio moju karijeru, da Mišo nije uzeo moju pjesmu, mene nikad ne bi bilo. Zatvoren krug. Ne bi ja došao u priliku njoj napraviti pjesmu da meni njezin tata nije u životu napravio što je napravio. Zato mi svi volimo Mišu i kad Mišo koji je kralj, legenda, kaže tako i tako, mi se svi ostali povučemo'', kaže Dražen Zečić.

Svi vole i Zeku koji je nadaleko poznat kao izvrstan domaćin, ali i gost koji nikamo ne ide praznih ruku. Kad ste s njim u društvu, i platiti račun gotovo je nemoguća misija.

"Ne možete vi s njim, to je tako. I onda se borimo platiti tamo kad nitko ne vidi, onda kao odemo van imati neke razgovore, i sve to traje, ali njega izmijeniti ne možete'', govori Mate Bulić.

"Poznato je da je on jako galantan covjek, čak nekad malo i previše časti'', nadovezao se Ivo jagnjić iz Dalmatina.

Vrlina koja krasi Zeku je i duhovitost. Iako omiljen u društvu, ne biste vjerovali da se sa svojim prijateljima katkad i posvađa. No samo na nogometnom terenu.

"Kad izađemo s terena odmah se i pomirimo. Odličan je nogometaš i ne voli gubiti kao ni ja i zato se nekad znamo porječkati'', otkriva Alen Nižetić.

Osim po, ne sumnjamo, veličanstvenom koncertu, Zeko će ovo ljeto još po nečemu pamtiti cijeli život. Kako nam je nedavno ekskluzivno otkrio, njegova najstarija kći Mia je trudna.

''Unuk tiže'', otkrio je.

No, jedno je sigurno. Imati ovakvog didu čast je i privilegij.

