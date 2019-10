Dražen Zečić jučer je održao svoj prvi samostalni koncert u rasprodanoj dvorani Lisinski. Pjevajući uglas s oduševljenom publikom, kralj zabave svih generacija priredio je svojim obožavateljima još jedan nastup za pamćenje. Jedan od najtraženijih domaćih izvođača otkrio nam je da je i njegova voljena supruga sjedila u publici, koliko intimno doživljava njegove nastupe te zašto je danas sretan i zadovoljan čovjek.

Kralj zabave svih generacija Dražen Zečić raspjevao je u ponedjeljak rasprodanu dvoranu Lisinski i još jednom dokazao kako na njegovim koncertima uvijek vladaju dobra zabava i pozitivna energija.



"Moram reći, nisam vjerovao da će karte tako planuti bez velike reklame. To su fanovi koji su zaslužili i zbog njih to radim, ja se više brinem hoće li netko ostati vanka bez karte", izjavio je.



Zeko je s publikom iz svih krajeva Lijepe Naše pjevao neke od njemu najdražih pjesama, uglavnom inspirirane nesretnim ljubavima.



"Netko piše grafite, netko bejzbolskom palicom udara, netko radi gluposti, a ja sam sve sitne nesavršenosti, želje i mane rješavao preko pjesama. Ja sam sretan čovjek i bog mi je dao sve u životu", zaključio je Dražen.



Njegova najveća ljubav i potpora je supruga Božena, a njihova ljubav traje već 28 godina.



"Večeras je tu na koncertu. Bila je možda dva puta, ovo je treći put u životu. To je njoj stres, ne želi se pojavljivati u javnosti i vjerojatno smo zbog toga održali brak. To nju ne zanima, vjerojatno će se više nervirati zbog mene, ali nema razloga", izjavio je.



Dražen je ponosni otac troje djece, koja, kako kaže, imaju svoje puteve, vlastite živote te ne žele biti dio svijeta u kojem sve dolazi na onaj jednostavniji način.



"Ja nisam za to da djeca moraju trpjeti ili da ih se gleda bolje ili lošije, nego neka budu što jesu, neka sami stvaraju svoj put", poručio je.



U svojoj dugoj i uspješnoj karijeri Dražen je objavio čak 15 studijskih albuma i brojne kompilacije. Ipak, prije 30 godina, kada je započinjao svoju samostalnu karijeru, većina mu je govorila da on nije za estradu.



"Nisam izgledao, bio reprezentativan u izgledu, nisam ni vokalno bio sposoban,, ali publika uzme pjesme, ne možete to planirati. Nisam to mogao planirati, to je narod odlučio i da mi je netko rekao prije 30 godina da ću ja raditi neke koncerte, ne bih vjerovao u to", priznao nam je Dražen.



Kako je to bio Draženu prvi samostalni koncert u zagrebačkoj dvorani Lisinski, pjevač Mate Bulić stigao je iz Frankfurta samo kako bi podržao dugogodišnjeg prijatelja.



Kako su se on i ostali obožavatelji zabavili, pogledate u prilog IN magazina.

