Najveća dvorana za glazbenu divu. Doris Dragović 30. studenog nastupit će u Areni Zagreb. Naraštaji njezinih obožavatelja ovu su vijest dočekali s oduševljenjem.

Željo moja, pjeva Doris, a želju mnogih ispunit će kada posljednjeg dana studenog zapjeva u Areni Zagreb.

''Nisam spremna, tko može biti za tako nešto spreman kako se sprema uopće, ko može biti spreman za susret s toliko ljudi. Ja, kako kaže jedna moja kolegica i prijateljica, ja samo pjevam'', govori Doris.

Samo pjeva i tako već 37 godina, a bez obzira na svoj glazbeni staž, koncert u našoj najvećoj dvorani i za nju će biti izazov.

''Aaa vidi gušta, idem ja onda probati. I sad u Božje ruke pa što bude, a pripremati se za susret s toliko ljudi, brojčano, to ne mogu, ne mogu to ni zamisliti'', kaže nam.

Baš kao što nije mogla zamisliti ni nekad sramežljva djevojčica Doris, pravog imena Dorotea, da će jednog dana osvajati pozornice.

A smjer kojim je ona tijekom karijere išla, uvijek je vodio do srca publike. Upravo zato nazivaju je divom, kraljicom estrade, neponovljivom - sve su to epiteti koje bi Doris najradije izbjegla.

''Razumijem to da ljudi traže nekakvu svoju ekspresiju da traže način da izraze nešto što možda osjećaju pa onda će nekad takva titula biti ili etiketa međutim ono što je meni puno važnije od istih tih ljudi je ta dobra priča, ta bijela energija, to svjetlo koje i mene obasja ma koliko bili od mene.

"Jedini", "Marija Magdalena", "Ovo je naša krv" samo su neki od brojnih hitova ove Splićanke pa će najteži posao biti složiti koncertni repertoar za zagrebačku Arenu.

''Ok, neke pjesme su s obzirom na to koliko sam dugo na ovoj planeti, već evergreeni, prošle su decenije otkako su te pjesme nastale, otkad su rođene pa do danas, ali bit će tu i nekih pjesmama koje su moja ljubav, koje nisu komercijalne samim time što su izazov za umjetnika. Ima nečeg i božanskog zapravo u tome kada si su studiju jer stvaraš, rađaš'', objašnjava nam.

U svemu što je stvarala uvijek je najveću potporu imala u obitelji i na to je najviše ponosna.

''Ponosna sam na sve one koji su me trpili sve ove godine svak u svojoj mjeri, na moje roditelje, na supruga, na sina, na moje prijatelje, rodbinu, kumove i znance. Svi su oni vidjeli moje lice i naličje. Vidjeli su kada sam bila dobro i dobra i kad nisam bila dobro i kad nisam bila dobra'', priča nam.

U onima koji poznaju lice i naličje Doris Dragović, njezina je snaga.

''To je moje silno bogatstvo, ja sam zbog toga jaka ja sam zbog toga velika zbog tih ljudi koji su ostali uz mene vjerujući da znaju treći korijen iz mene, valjda su ga i znali kad su uspjeli ostati uz mene sve te godine'', smatra pjevačica.

Uz nju je sve ove godina bila i publika koja će se u Areni brojiti u tisućama.

''Veselim se svemu dobrome što mi donosi i taj koncert, svim ljudima koji će mene, zaista mene obogatiti tu večer. Ja ću letjeti jer će mi donijeti dio sebe, a moji kolege i ja ćemo se potrudiiti ostaviti ćemo sigurno dobar dio sebe.

Jer samo je jedna - Doris.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.