Dječji dom Maestral iz Splita ove je godineodlučio svima koji nesebično pomažu ovoj ustanovi koja se skrbi o djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi zahvaliti pjesmom. "Sretan ti Božić, narode moj" ime je skladbe koju su otpjevali uz pomoć glazbenih gostiju, a među njima su i dvije dive, Doris Dragović i Zorica Kondža. Kako su se odlučili na taj glazbeni pothvat, kako Doris proživljava vrijeme pandemije te kako će Zorica proslaviti Božić, otkrili su našem Hrvoju Kroli.

“Imamo sreće što nam je gospodin Joško Banov pristao dati pjesmu 'Sretan ti Božić, narode moj', a pjevačice Zorica Kondža, Doris Dragović i Terezija Kusanović odlučile su također sudjelovati u spotu. I sretni smo i htjeli bismo našim prijateljima, suradnicima, volonterima zahvaliti i čestitati Božić i Novu godinu“, rekla je ravnateljica Dječjeg doma Maestral Split Jelena Burazin.

Upravo su u Dječjem domu Maestral prvi put odlučili pjesmom zahvaliti svima koji nesebično pomažu toj ustanovi. Njihovi se tradicionalni domjenci ispunjeni predstavama njihovih štićenika ove godine nisu uspjeli realizirati. Zbog toga su uz pomoć naših glazbenih diva podarili svima božićnu pjesmu za ove blagdane.

“Naravno da sam počašćena nekako biti dio toga. Ljudi koji rade i djeluju tamo su oni koji bi zapravo trebali biti zvijezde cijele ove priče. I meni jesu“, rekla je Doris Dragović.

“Pogotovo kad se djeca doma Maestral u pitanju, onda se sjetite te djece koja nemaju obitelji i to je bio način da se dom Maestral zahvali“, istaknula je Zorica Kondža.

Situacija s koronom iz dana u dan uzima sve više maha. Životi su nam se promijenili iz temelja, a kako bismo barem pokušali obuzdati ovog nevidljivog neprijatelja, prvenstveno trebamo biti odgovorni, napominju naše dive. Ako se njih pita, one na ovu situaciju gledaju s velikim oprezom.

“Što se toga tiče, jako sam odgovorna i disciplinirana. Inače nisam disciplinirana, odgovorna jesam, ali ovo shvaćam jako ozbiljno“, rekla je Zorica.

“Teško mi je jako kad čujem da su ljudi u nekoj velikoj patnji, da su simptomi te korone tako teški. Imam i nekih bliskih ljudi koji su se izmučili puno. To mi teško pada. Inače, sve drugo je lako“, istaknula je Doris.

Pred nama je nikad izazovniji Božić, Božić koji trebamo proslaviti zaista uz najuži krug obitelji. Čestitanje prijateljima i odlazak k njima će ipak pričekati neka druga vremena. Duh Božića je uhvatio i naše poznate dame.

“Da nekako doživimo tog našeg malog Isusa i nekakvu poruku Božića, a to je da vlada najmanji, najnježniji. To je za mene ljepota Božića. Sve ovo ostalo je folklor. I priče za djecu, naravno. Budući da kod kuće imamo Dantea, on će sljedeće godine imati 4 godine, kićenje je u tom smislu važno, važno je njemu“, objasnila je Dragović.

“Sad imam oženjenog sina, sad nas je šest i dvije su sad žene s muškarcima. Sad neka se čuvaju. Imam pojačanje. Tako da je nas šest, taman koliko je dopušteno. Družit ćemo, pričat ćemo o svemu i svačemu“, rekla je Zorica.

Iako se bližimo kraju ove nepredvidive godine, planovi za iduću 2021. s oprezom se govore na glas.

“Meni je zapravo važno što nas je podsjetila ta korona koliko smo sitni, koliko smo malešni, koliko nas jedan mikrob može zaustaviti u tim našim velebnim planovima. Trebamo živjeti dan po dan i radovati se svakom danu, radovati se ljudima oko sebe. Barem ja tako radim“, zaključila je Doris.

