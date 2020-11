Pjesma "Medenjak" prva je autorska pop-pjesma koju je Hana Huljić napisala za drugog izvođača. Čast da otpjeva Haninu pjesmu pripala je Domenici. Kako su uspjele spojiti privatni i poslovni odnos, zbog čega se Domenica odlučila na božićno fotografiranje te kako je ponovno biti u studiju nakon pola godine, za IN magazin otkriva Hrvoje Krolo.

Nešto malo manje od mjesec dana dijeli nas do Božića, a kako ovo predbožićno vrijeme dodatno obogatiti nego pjesmom. Upravo je Domenica Žuvela zasukala rukave te nakon šest mjeseci ponovno ušla u studio. Za sve je kriva nova pjesma - "Medenjak".



"Imam priliku da mi moja najbolja prijateljica napiše pjesmu, da je snimimo i da to napokon izlazi van. Nekako kad je sve to krenulo, kad je bila ta ideja, mislila sam da toliko dobro zvuči da se neće ostvariti i sad kad je već tu, sretna sam. Ova mi pjesma toliko ispuni srce toplinom i vedrinom, pogotovo jer je sad u ovo božićno doba", otkrila je pjevačica.



Naime, Domenica je prva pjevačica koja ima priliku otpjevati Haninu pjesmu, a da djevojke vjeruju u uspjeh božićnog singla, dokaz je i to što su privatno, kažu, nerazdvojne.



"Mi toliko i inače sve dijelimo i razgovaramo dosta o glazbi. Meni je zapravo bila želja otpjevati neku Haninu pjesmu, znala sam kad ona napiše pjesmu za mene, da će to biti točno moja pjesma jer ona me najbolje zna", priznala je.



Domenica je znala dobro iskoristiti i vrijeme bez nastupa. Svoje slobodne trenutke provodila je s obitelji na Korčuli, ali ni tamo nije sjedila prekriženih ruku.



"Početkom desetog mjeseca bila sam u maslinama. Rekla sam tati: 'Moramo sad ovaj vikend ako ja dolazim doma brati masline.' Tako je i bilo. Ja inače obožavam te stvari, ali naravno da onda kukam: 'Ajme, bila sam u masline, boli me škinja, bole me mišići, sad moram ići na masažu i oporaviti se, pa ne mogu idućih pet dana ništa raditi'", ispričala je kroz smijeh.



S obzirom na to da Domenica ne zna još hoće li snimati videospot za novu pjesmu, odlučila je singl najaviti božićnim fotografijama. Tu se prepustila u ruke fotografkinji poznatoj po radu samo s djecom i trudnicama, pa se postavlja pitanje - želi li nam pjevačica nešto najaviti?



"Ne, ne, ne, haha! Nema apsolutno nikakvih naznaka, ma apsolutno ništa", kazala je Domenica.



"Radili smo dvije scene. Prva je bila sasvim božićna, dosta svjećica, dosta ukrasa, jako kičasto. Ova druga iza mene malo je jednostavnija i ona je u svečanim haljinama, dok smo na prvoj išli na opuštenije pidžamice... Za poželjeti je model, prekrasna, draga, susretljiva i srdačna", pohvalila je pjevačicu fotografkinja Bruna Antičić.



Iako će za sebe reći da je jako samokritična, Domenica se pokazala kao jako dobar fotomodel, ali priznaje da u pjevanju više uživa.



"Uvijek si nađem nekakvu manu, ali sve je bilo ležerno i s obzirom na to da je ovo sad meni najdraži period u godini i sve je božićno, pršti od ovih šljokica i crvene boje, meni je to super", kaže Domenica.



Nakon poduže pauze Domenica je ponovno počela raditi ono što najviše voli, odlaske u studio i snimanje pjesama jedva je dočekala.



"Ja toliko volim taj šušur, pogotovo sad u 12. mjesecu. Nekako je to jedino što mi fali, da se mogu svaki dan družiti, da puno radim i da ne mogu dočekati da mi prođe taj 12. mjesec jer se stalno nešto događa", priznaje pjevačica.

