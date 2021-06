A meni vruće - naziv je nove Domenikine pjesme koju će premijerno izvesti na Splitskom festivalu. Za mladu pjevačicu pozornica na Prokurativama je posebno mjesto kojem se uvijek vraća. Zbog čega se dvoumila oko nove pjesme, što je sve radila dok nije mogla pjevati ali i zbog čega je oprezna kada priča o ljubavnom životu otkrila je za In magazin.

Za vruće toplo ljeto korčulanska pjevačica Domenica Žuvela pripremila je pravu glazbenu poslasticu u kojoj kaže "A meni vruće". Uživo će je pred publikom otpjevati na ovogodišnjem 61. Splitskom festivalu.



"Nešto šta moja publika ne očekuje od mene. I baš zato jedva čekam izaći na pozornicu s obzirom da je ta pjesma plesna, puna ritma, trube, saksofoni, pršti sve na sve strane. Očekujem da će takav biti i nastup tako da sam se već lagano krenula spremati, brišem prašinu s plesnih papučica", ispričala je Domenica.



Iako priznaje da se u početku malo i dvoumila oko pjesme, zbog tog što je odmak od svega što je do sad radila. Ipak se nije dala smesti, jer kako kaže, ljeto traži ritam za ples.



"Naravno da sam ja tip koji voli ploviti u sigurnim vodama i hvatam se uvijek za neku sigurnost. Ali računala sam ovo ljeto stvarno nemam što izgubiti i idem u neki potpuno novi smjer tako da vidjet ću kako će upaliti, jer tko zna, možda bude super. Kad je čuješ, ne možeš ne cupkati u mjestu, a to mi je bilo najbitnije da postignem", istaknula je pjevačica.



Talijanski jezik, tečaj lončarstva, samo su neke od aktivnosti koje je Domenica pronašla dok je glazba bila na prisilnoj pauzi. Priznaje, slobodno vrijeme je jako dobro iskoristila, a Korčula je njezin raj za odmaranje jer tamo uvijek prođe "lišo" kada je u pitanju posao.



"Ja ti se uvijek ponudim da me zovu, ali nekim spletom okolnosti me uvijek poštede. Svaki put kažem: 'Zovite me u masline, ako treba ići gdje god', ali uglavnom to bude na jedan dan tako da ipak dam svoj doprinos - da se zna", rekla je Domenica.



No ono što se ne zna, jest puno o pjevačicinom ljubavnom životu. Iako Domenica ima i više nego dobar odnos s medijima, uvijek kada su pitanja usmjerena na ljubavni status - stavlja granicu.



"Netko ti dođe pa ode i to onda sve kroz medije... Da barem možeš izbrisati neke stvari na internetu, bilo bi super, ja mislim da bi puno nas to htjelo. Ali s obzirom da se ne može ja i dalje uspješno sve skrivam po pitanju privatnog života. Jer čini mi se da u ovom poslu koliko god ljudi žele znati sve o tebi da je bitno ipak taj jedan mali dio svoje intime sačuvati", objasnila je pjevačica.



Za Splitski festival Domenika voli reći kako je njoj bio odskočna daska, te da se nakon pjesme "Kad sam s tobom" njezin život promijenio iz temelja. Iako bi ponekad voljela da uživa bez da je itko prepoznaje, ističe kako se sad ne može zamisliti da radi bilo šta drugo osim pjevanja.



"Imam osjećaj kao da radim ovo cijeli život. Kao da nikad nisam radila prije u školi ni vrtiću. Recimo sad se trenutno ne mogu zamisliti, koliko god sam to voljela i to mi je bio posao iz snova. Ali valjda mi se sad to nešto preokrenulo, valjda sam sad u tom nekom điru kad bi htjela sad samo ovo", ispričala je pjevačica.



A sudeći prema simpatijama koje Domenica dobija od svoje publike, još ćemo je dugo gledati sretnu i nasmiješenu na velikim pozornicama.



